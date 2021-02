Berlusconi, caduta e contusione al fianco | Gli aggiornamenti

Silvio Berlusconi è caduto accidentalmente ieri sera a Roma. Ha rimediato una contusione al fianco, ma adesso le sue condizioni sono migliorate

Silvio Berlusconi, ex presidente dell’AC Milan, è caduto accidentalmente ieri sera nella sua dimora romana. L’84enne ex premier si è così procurato una contusione ad un fianco ed è stato immediatamente trasportato a Milano per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

Leggi anche:

Alla clinica La Madonnina ha trascorso l’intera notte, per poi essere stato dimesso nella mattinata di oggi. Nulla di grave quindi per il presidente del Monza, che oltre al calcio pensa in primis alla carriera politica. Difatti, come sottolineato nella nota pubblicata da Forza Italia, Berlusconi è già a casa, a lavoro, in vista delle elezioni al Parlamento Europeo. Questo il comunicato pubblicato dal partito capeggiato da Silvio Berlusconi: