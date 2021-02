Calciomercato Milan, dalla Spagna: derby per il terzino!

La stampa spagnola parla di un inserimento importante dell’Inter su un difensore cercato già da tempo dal Milan.

Il Milan durante la sessione di calciomercato invernale ha deciso di intervenire per rinforzare anche la propria linea difensiva.

E’ stato ingaggiato infatti il centrale Fikayo Tomori, giunto in prestito con diritto di riscatto (da circa 26 milioni di euro complessivi) dal Chelsea.

Ma Paolo Maldini e Ricky Massara hanno tentato di portare anche un altro tipo di calciatore alla corte di Pioli, ovvero un terzino sinistro che potesse occupare il ruolo di vice-Theo Hernandez.

Alla fine il Milan non ha affondato il colpo, ma un giocatore in particolare è stato accostato frequentemente ai colori rossoneri: il laterale spagnolo Junior Firpo.

Junior Firpo al centro di un derby di mercato

Il Milan ha provato a gennaio a chiudere per l’acquisto anche di Firpo, classe ’96 dato da tutti ormai come un esubero del Barcellona.

Poche le apparizioni stagionali per il terzino mancino di origine dominicana. Tanto che il Barça lo ha inserito tra i papabili partenti nel 2021, anche per fare cassa e alleggerire il monte-ingaggi.

I rossoneri dunque, che devono ancora reperire una vera e propria alternativa a Theo sulla sinistra, potrebbero tornare in auge per Firpo in vista del prossimo mercato estivo.

Ma secondo il portale iberico Fichajes.net, sul difensore sarebbe spuntata anche la corte dell’Inter. I rivali cittadini dei rossoneri sono pronti ad andare all’assalto di Junior Firpo.

In realtà quello del laterale ex Betis Siviglia non è un nome nuovo per le cronache nerazzurre. All’Inter infatti era stato proposto nel 2020 uno scambio tra Firpo stesso e Lautaro Martinez dal Barcellona. Un affare però mai entrato nel vivo.

Come scrivono i colleghi spagnoli, Antonio Conte considera Firpo un elemento molto utile nel suo 3-5-2, ovvero l’ideale rinforzo per la fascia sinistra, vista la propensione offensiva del calciatore blaugrana, perfetta in uno schema come quello dei nerazzurri.

Si prospetta dunque un derby tutto in salsa meneghina per il laterale 25enne. Milan e Inter si ritroveranno faccia a faccia dunque anche in estate, dopo aver sicuramente lottato per il titolo durante la stagione.