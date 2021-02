Rinnovo Donnarumma, parla Raiola: “Sta andando bene!”

Mino Raiola, intercettato da alcuni cronisti a Milano, ha rilasciato qualche dichiarazione sui suoi assistiti attualmente al Milan.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. I due titolarissimi del Milan sono entrambi in scadenza di contratto a giugno 2021.

In queste settimane si dovranno affrontare diversi temi caldi in casa Milan, visto che sono diversi i calciatori da blindare. Altrimenti, più ci si avvicina all’estate e più crescono le possibilità di dover sacrificare alcuni gioielli.

Raiola criptico: le ultime sui rinnovi in casa Milan

Raiola non ha rilasciato molte parole in tal senso. Come al solito il noto e discusso procuratore italo-olandese non è apparso accomodante con i giornalisti.

Ha lanciato ad esempio un secco ‘no’ a chi gli domandava novità sul prolungamento di Donnarumma.

Poi Raiola si è lasciato andare a due commenti: “Il rinnovo di Donnarumma? Sta andando bene”. E su Ibra: “Lui sta benissimo”.

Un’apertura, quella su Gigio Donnarumma, che potrebbe far ben sperare. Ma si sa, con Raiola c’è poco da esultare finché il portiere non apporrà ufficialmente la firma sul prolungamento con il Milan.

Ci vorrà ancora tempo invece per definire il futuro di Ibrahimovic. Lo svedese vuole valutare a fine stagione se sarà motivato a continuare con la maglia rossonera o se prenderà altre decisioni per la propria carriera.