Donnarumma, manca solo la firma: tutti vogliono il rinnovo

Mino Raiola è il protagonista di giornata. Ha parlato ai giornalisti di Donnarumma. La trattativa è destinata ad entrare nel vivo in questi giorni. I tifosi aspettano con ansia il rinnovo del portiere

“Dovete lasciare in pace Gigio, perché sta per fare qualcosa di importantissimo per la sua carriera e per il Milan. Il resto si fa nelle retrovie, senza che nessuno di voi sappia qualcosa o parli, e sarà così sempre“. Sono queste le dichiarazioni di Mino Raiola, raccolte dai giornalisti nel pomeriggio, che hanno fatto davvero il giro del mondo.

Il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma non è ancora arrivato ma le parti continuano a mostrare serenità. La scadenza dell’attuale accordo è fissata per il prossimo 30 giugno, l’estremo difensore classe 1999 se lo volesse potrebbe legarsi ad un’altra squadra. E’ libero di farlo dal primo febbraio scorso ma la voglia di tutti è di proseguire insieme.

Mino Raiola, contrariamente a quanto successo in occasione dell’ultimo rinnovo, non ha alzato i toni. Anzi, invita tutti a stare calmi, perché questi sono giorni decisivi per il suo assistito così come per il Milan.

Il Milan di Donnarumma

Il Milan è tornato grande e si sta giocando lo scudetto con Inter e Juventus, come non succedeva da parecchio tempo, troppo. I rapporti tra Raiola e Maldini sono ottimi e si continua a trattare perché il volere di Donnarumma è chiaro, ha voglia di continuare a giocare con la sua squadra del cuore.

Anche tra i tifosi continua ad esserci ottimismo, anche perché hanno presente i giorni che portarono alla firma di Donnarumma, quando a trattare erano Mirabelli e Fassone.

Oggi la situazione è completamente diversa. Il Milan ha una società solida e può garantire un futuro tecnico ed economico importante a Donnarumma. Sui social Raiola è subito entrato in tendenza, con i tifosi che hanno fatto notare lo stile diverso dell’agente. La fiducia dunque rimane intatta.

Giorni decisivi

E’ ovvio che i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Più che le parole di Raiola la vera notizia di giornata è la sua presenza a Milano. E’ ovvio che incontrerà (potrebbe averlo già fatto nelle scorse ore) la dirigenza del Milan per provare, finalmente, a chiudere la trattativa.

Si parlerà anche di Zlatan Ibrahimovic, è ovvio ma Gigio Donnarumma, oggi, ha la priorità su tutto.

Comunque c'è un abisso tra il Raiola quando si rapportava con la proprietà Cinese ed il Raiola che parla con la proprietà Americana. — Federico Miceli (@Fedeshi_) February 11, 2021

La sensazione è che ci sia comunque da ambo la parti la voglia di arrivare ad un accordo per il rinnovo di Gigio #Donnarumma.Rispetto alla prima volta non ci sono provocazioni e guanti di sfida di #Raiola da parte sua visto anche che il suo interlocutore è un certo Paolo #Maldini pic.twitter.com/xDhQIARbKw — Angelredblack (@Angelredblack1) February 11, 2021

Mino Raiola tiene i toni della trattativa molto pacati perché dall’altra parte del tavolo c’è Paolo Maldini mica il mortazza di Cosenza, mi pare proprio palese come cosa. Lapalissiana — TANO® (@talebanikov) February 11, 2021