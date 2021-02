Milan, ufficiale: nasce il Fan Token su Socios

Il Milan continua il suo viaggio per portarsi nel futuro con l’annuncio della nascita della propria criptovaluta, i Fan Token.

Nascono i Fan Token AC Milan, una moneta virtuale che permetterà ai tifosi di votare decisioni chiave ed accedere a giochi e premi esclusivi per i partecipanti. La moneta si chiamerà $ACM e sarà acquistabile sul sito socios.com.

La prima decisione, come annunciato dal club, sarà quella sul nuovo motto motivazionale da inserire negli spogliatoi del club fino a fine stagione.

Il Milan è solo l’ultimo club a unirsi all’elenco delle società che aderiscono al piano Socios.com, tra cui Barcellona, ​​Juventus, Paris Saint-Germain, Roma, Atletico Madrid.

I tifosi, grazie a questi gettoni virtuali, potranno anche scegliere le maglie per la stagione successiva o partecipare addirittura alle conferenze stampa del club.

Your $ACM story starts here.

The Official @acmilan Fan Token is now available on the Socios App.

👉 Get Yours: https://t.co/MurYAK2FPp#ACMdelivered | $ACM ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/5R0xh6GQxP

— Socios.com (@socios) February 11, 2021