Milan, UFFICIALE: sfuma il colpo a zero!

E’ arrivata poco fa l’ufficialità del suo acquisto. Il Milan lo aveva seguito e provato a prendere anche da svincolato nelle ultime settimane.

Niente da fare. Il Milan non effettuerà il colpo tanto chiacchierato a costo zero per rinforzare la propria linea difensiva.

Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse concreto del club rossonero per un terzino sinistro, accostato al Milan anche nel recente passato.

Si tratta di Achraf Lazaar, difensore esterno marocchino classe ’92, che era stato individuato come un possibile sostituto di Theo Hernandez nella rosa rossonera.

Lazaar invece da oggi è ufficialmente un calciatore del Watford. La società inglese, della periferia di Londra, ha accelerato i tempi e tesserato il marocchino.

Contratto di sei mesi per l’ex Palermo e Newcastle, che entro giugno prossimo potrebbe anche sfruttare un’opzione per un rinnovo. Molto dipenderà dalle prestazioni e dalla tenuta atletica del nord-africano.

Un colpo a costo zero, visto che Lazaar si era svincolato ufficialmente qualche settimana fa dal Newcastle, dopo alcuni mesi trascorsi in prestito al Cosenza, nella Serie B italiana.

In realtà al Milan il nome di Lazaar era stato proposto da alcuni intermediari che lavorano tra Italia ed Inghilterra. Una proposta che però sembra non aver particolarmente attratto i dirigenti rossoneri.

Il Milan probabilmente vuole reperire con calma e senza fretta alcuna un nuovo terzino di prospettiva, un calciatore che possa fare lo stesso percorso di Theo Hernandez.

✍️ We are pleased to confirm the signing of Moroccan international left-back @LazaarAchraf on a contract until the end of the season, with the club holding an option of a further year.

— Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) February 11, 2021