Spezia-Milan, chance per Mandzukic: Pioli ci pensa!

Mario Mandzukic, neo acquisto rossonero, potrebbe giocare da titolare nel prossimo match di campionato contro lo Spezia. L’ipotesi

È arrivato nel calciomercato di gennaio, ma Mario Mandzukic non ha ancora avuto l’occasione per mostrare a pieno le sue grandi qualità d’attaccante. Subentrato per la prima volta nel match contro l’Atalanta, gli è stato impossibile aiutare concretamente i compagni, dato il modo in cui la partita si era messa.

Anche se, subito dopo essere entrato ha sfiorato il gol! Dopo lo scontro con i bergamaschi, Mario ha risentito di qualche problemino fisico e ha saltato di conseguenza il match di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo il pieno recupero, Mandzukic ha avuto a disposizione pochissimi minuti per mettersi realmente in mostra, nelle due gare contro Bologna e Crotone.

Nei 14’ minuti giocati contro la squadra di Stroppa, il croato ha però sfiorato nuovamente la rete, dopo il bel colpo di testa salvato sulla linea di porta dagli avversari. Insomma, prima o poi l’ex Juventus dovrà aumentare il minutaggio e mostrare quello che tutti i tifosi rossoneri si aspettano da lui.

Mandzukic, possibile titolare contro lo Spezia

L’occasione per Mandzukic potrebbe arrivare già contro lo Spezia di Italiano, come sottolineato dal Corriere della Sport nell’edizione cartacea di oggi. Ibrahimovic avrebbe poter bisogno di rifiatare un attimo, dato che comunque può anche dirsi soddisfatto degli ultimi risultati raggiunti nel match contro il Crotone.

Partire dal 1’ minuto potrebbe servire a Mario a prendere fiducia, sia con sè stesso che col campo e i compagni. Chissà quindi se Pioli gli concederà già sabato tale occasione, contro un’avversario non troppo temibile sulla carta; o se punterà nuovamente su Zlatan Ibrahimovic, per poi fare entrare il croato numero 9 a partita in corso.

Certo è, che la possibilità di partire da titolare non sarebbe comunque distante per Mario, dato che giovedì prossimo si giocherà la gara di Europa League contro la Stella Rossa di Stankovic. Stefano Pioli lascerà spazio a coloro che hanno giocato meno in questo ultimo periodo, e Mandzukic dovrebbe essere la prima scelta per l’attacco in solitaria del Milan.

Ma molti tifosi bramano speranzosi di vedere l’ex Juventus in campo dal 1’ minuto già contro lo Spezia.