Calciomercato Milan, caccia all’attaccante: concorrenza della Roma

Secondo quanto riportato in Spagna, la Roma avrebbe messo gli occhi su Edouard del Celtic e Vlahovic della Fiorentina. Entrambi gli attaccanti sono stati accostati al Milan

I club di Serie A programmano il calciomercato in vista della prossima stagione. Il Milan – come raccontato – in questi giorni sta cercando di risolvere la questione legata ai rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma. Maldini e Massara, come tutti i tifosi, sperano che i ‘primi acquisti’ siano il turco e il portiere italiano.

Nel frattempo si proverà a chiudere anche per Florian Thauvin. Per il francese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, si parla di un possibile accordo a circa 3/3,5 milioni di euro netti a stagione.

Roma su due attaccanti

Come è ovvio si stanno muovendo anche altre squadre. La Roma, ad esempio, è chiamata a trovare un nuovo attaccante, per sostituire Edin Dzeko, che difficilmente resterà nella Capitale. Nel mirino dei giallorossi – come riporta TodoFichajes – ci sarebbero due calciatori che in passato sono stati accostati anche al Milan, Dusan Vlahovic e Odsonne Edouard.

L’attaccante della Fiorentina è stata soprattutto un’idea dell’estate scorsa; l’interesse per il calciatore del Celtic, invece, è nata a gennaio. Entrambi hanno una valutazione, importante, vicina ai 30 milioni di euro.