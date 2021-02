Spezia-Milan, ballottaggio tra Leao e Rebic – Pioli ha un favorito

In vista del match di domani sera contro lo Spezia, a mister Pioli rimane un unico dubbio. Chi schierare tra Leao e Rebic? Sembra esserci un favorito

Domani sera, allo stadio Picco si giocherà un importante Spezia-Milan. Un match essenziale per i rossoneri, che devono assolutamente trovare la vittoria per mantenere la prima posizione in classifica.

Finalmente, mister Pioli potrà contare su una rosa folta, che al contrario, nel mese di gennaio, è stata decimata dalle assenze. Pochi minuti fa è stata resa nota dalla società rossonera la lista dei convocati in vista del match di domani, e la buona notizia è che figurano i nomi di Bennacer, Kjaer e Tonali. Tre ritorni molto importanti, che permetteranno così a Pioli di alternare diversi giocatori e monitorare le forze in vista dei prossimi impegni.

Il reparto d’attacco, compresa la trequarti, è quasi al completo, se non fosse per l’assenza di Brahim Diaz ancora alle prese con il recupero dall’infortunio.

Se guardiamo alla fascia d’attacco sinistra, ci sono a disposizione ben tre giocatori di ruolo, due tra questi diventati ormai titolari. Parliamo di Leao e Rebic, pedine essenziali dello scacchiere di Pioli. I due, data la lunga assenza di Zlatan Ibrahimovic per infortunio, hanno potuto giocare insieme, scambiandosi spesso il ruolo di centravanti e di esterno.

Adesso, con il ritorno da titolare dello svedese, Leao e Rebic dovranno contendersi la fascia sinistra d’attacco. Attenzione, nessuna rivalità, ma è chiaro che Pioli dovrà fare una scelta.

Spezia-Milan, Rebic in vantaggio su Leao

Proprio il mister rossonero è alle prese con tale rebus in vista dello Spezia. L’unico vero grande dubbio è chi schierare domani tra Leao e Rebic. Non una scelta semplice, data la qualità che entrambi i giocatori hanno mostrato sul campo negli ultimi match.

Rebic è reduce dalla bella doppietta inflitta al Crotone domenica scorsa, e Leao anche se a secco di gol si è dimostrato essenziale nel bucare le difese avversarie e fornire assist al bacio.

Un bel grattacapo quindi per Stefano Pioli, che sembra però avere già una preferenza. Come riportato dal giornalista Daniele Longo, negli allenamenti preparatori al match di domani sera, sono stati provati sia il portoghese che il croato. Ma attenzione, perchè Rebic sembra essere il favorito a partire dal 1’ minuto contro lo Spezia.

Se così fosse, è chiaro che Pioli baderà ad alternare con cognizione e rispetto entrambi i calciatori.