Gabbia: “Periodo difficile, ora sono contento. La concorrenza fa bene”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanTv nel pre-partita di Spezia-Milan. Di seguito le sue dichiarazioni

Matteo Gabbia è da poco rientrato dal lungo infortunio. Ai microfoni di MilanTv, nel pre-partita di Spezia-Milan, il difensore italiano ha parlato di questo e altri argomenti. Queste le parole di Matteo:

“Ci sono stati dei momenti difficili in questo periodo lontano dal campo. Ho vissuto con rammarico il fatto di essere fuori perché non ho potuto dare il mio aiuto alla squadra. Avevo trovato una certa continuità prima dell’infortunio. Ma devo ringraziare tutti i compagni perché non mi hanno mai lasciato solo. È un periodo ricco di impegni, ma la squadra si sta allenando bene e tanto. Spingeremo al massimo per trovare sempre la vittoria”.

Gabbia è poi passato ai microfoni di DAZN, la piattaforma streaming che trasmetterà Spezia-Milan. Ecco cosa ha detto:

“Sono contento, sto bene adesso. Ormai è passato. Sono tornato e sono felice. Concorrenza? Assolutamente sì ed è una cosa positiva. Siamo tutti forti e diamo il massimo in ogni allenamento”.