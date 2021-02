Sportmediaset – Spezia-Milan, un dubbio di formazione per Pioli

Pioli deve sciogliere un ultimo dubbio riguardante la formazione da impiegare in Spezia-Milan. Per il resto, lo schieramento è ormai deciso.

Stasera il Milan va di scena in trasferta contro lo Spezia e deve vincere per continuare a restare in testa alla classifica della Serie A, indipendentemente dal risultato dell’Inter. La partita è alla portata, ma da non sottovalutare.

Stefano Pioli si attende una grande prestazione e una vittoria da parte della sua squadra oggi. Giovedì riparte l’Europa League e dopo ci sarà il derby, quindi il match in Liguria va vinto prima di affrontare un periodo che porterà il Diavolo a giocare ogni tre giorni con un calendario fitto di impegni importanti.

Leggi anche:

Spezia-Milan, la probabile formazione rossonera

Pioli per Spezia-Milan ha quasi tutta la rosa a disposizione, finalmente. Gli unici assenti sono la squalificato Davide Calabria e l’infortunato Brahim Diaz, che deve ancora superare un problema muscolare e che il mister spera di riavere nel derby contro l’Inter.

Recuperato Simon Kjaer, che farà coppia con Alessio Romagnoli al centro della difesa. Sulle fasce agiranno Diogo Dalot a destra e Theo Hernandez a sinistra. Importante occasione per il portoghese arrivato in prestito secco dal Manchester United e che finora non ha pienamente convinto a livello di rendimento. In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma.

A centrocampo Ismael Bennacer torna ad affiancare Franck Kessie. L’algerino ex Empoli ritrova una maglia da titolare dopo tanto tempo. Ha superato i guai fisici ed è pronto a guidare la mediana rossonera. In panchina Sandro Tonali, che dovrà farsi trovare preparato in caso di ingresso a match in corso.

Sulla trequarti sono sicuri di un posto sia Alexis Saelemaekers a destra che Hakan Calhanoglu al centro. Secondo Sportmediaset, a sinistra c’è ancora un ballottaggio tra Rafael Leao e Ante Rebic. L’ex di Sporting Lisbona e Lille sembra favorito per partire dall’inizio. Il centravanti sarà ancora Zlatan Ibrahimovic, determinato a segnare contro una squadra alla quale non ha mai fatto gol in carriera.

SPEZIA-MILAN | LA PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

4-2-3-1: G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao (Rebic); Ibrahimovic.