Calciomercato Milan – Dalla Spagna, forte concorrenza per Otavio!

Il Milan sta pensando di rinforzare la rosa con Otavio, il trequartista in scadenza di contratto col Porto. Ma c’è anche una squadra de LaLiga su di lui

Il Milan è già proiettato a comprendere quali possano essere i giusti acquisti da effettuare nel calciomercato estivo. Maldini e Massara, oltre a puntare alla qualità, considerano anche molto attentamente il fattore economico.

Si è parlato dell’esterno d’attacco del Marsiglia come possibile sostituto di Samu Castillejo, il quale avrebbe manifestato la volontà di lasciare il club rossonero in estate per approdare in una squadra in cui giocare di più. Florian Thauvin è in scadenza di contratto a giugno col club francese, e potrebbe quindi arrivare in rossonero a parametro zero, salvo delle sconosciute commissioni da pagare ai suoi agenti.

Thauvin è un’ala destra di assoluta qualità, e potrebbe aumentare il livello della trequarti rossonera. Ma non è l’unico nome presente sul taccuino della dirigenza del Milan, che avrebbe da tempo messo gli occhi su un gioiellino brasiliano che gioca al Porto. Parliamo di Otavio, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno, che occupa principalmente il ruolo di trequartista.

Con le situazioni ancora non definite di Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz, il 26enne del Porto potrebbe rappresentare un’alternativa valida e di qualità, oltre che assolutamente economica.

Si è parlato nei giorni scorsi dell’interesse per il brasiliano anche di Napoli e Roma, ma adesso è forte la concorrenza di una squadra spagnola.

Siviglia in pressing su Otavio

Il Siviglia guidato da Lopetegui sta conducendo un’ottima stagione. Grazie ad un buon reparto d’attacco sta addirittura mettendo pressione a Real Madrid e Barcellona. Il club andaluso vorrebbe continuare così e anzi migliorarsi nella prossima stagione, e punta a rinforzare la rosa in vista dell’estate. Avrebbe per questo messo gli occhi proprio su Otavio.

A confermare l’indescrizione sarebbe stato anche un giocatore ex Porto. Oliver Torres, in forza al Siviglia, ha lasciato intendere che il profilo di Otavio potrebbe far comodo alla società andalusa e che lo stesso giocatore sarebbe felice di approdare in Spagna.

La notizia ci arriva dal quotidiano spagnolo fichajes.net.

In estate ci sarà un duro scontro sul mercato per accaparrarsi il talento brasiliano. Vedremo se il Milan riuscirà ad avere la meglio.