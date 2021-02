Milan, bomba dalla Spagna: offerta per Benzema! I dettagli

Il Milan pensa con fiducia alla prossima stagione. Nel calciomercato estivo potrebbe arrivare un gioiello del calcio d’europeo a rinforzare la rosa

Non è una novità che la dirigenza rossonera sia già proiettata al calciomercato estivo. La pesante sconfitta di ieri sera contro lo Spezia, deve stimolare la squadra a correggere gli errori e riprendere il cammino in vista del vero obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Se questa dovesse arrivare è chiaro che Maldini e Massara punteranno a rinforzare la rosa con innesti di qualità. Nelle ultime settimane si è parlato del possibile arrivo a giugno di Florian Thauvin, che rappresenterebbe il primo vero rinforzo per l’attacco.

Ma pensando al futuro incerto di Ibrahimovic e Mandzukic, il Milan starebbe pensando anche ad un profilo forte adatto al ruolo di prima punta.

I 39 anni di Zlatan e le prestazioni non ancora dimostrate da Mario non escludono l’arrivo di un nuovo attaccante in estate. E attenzione, perchè dalla Spagna arriva un’incredibile indiscrezione. Il Milan avrebbe puntato il bomber assoluto del Real Madrid, e starebbe pensando ad un’importante offerta.

Benzema, l’idea di Maldini per l’attacco

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo diariogol.com, il Milan avrebbe pensato a Benzema come possibile rinforzo per l’attacco. Stiamo parlando di un colpo difficilissimo, quasi irrealizzabile. Ma in Spagna ne parlano con convinzione!

La permanenza dell’attaccante francese al Real Madrid sarebbe legata al futuro di Zinedine Zidane. L’ex calciatore bianconero è l’unico a volere con fermezza la presenza di Karim Benzema in squadra. Voci di corridoio fanno sapere che la carriera del tecnico francese è prossima all’addio ai blancos in estate. E ciò favorirebbe anche la fine della permanenza di Benzema nel club di Florentino Perez: il presidente si starebbe già muovendo per l’acquisto di Erling Haaland.

Il Milan potrebbe quindi puntare a portare tra le sue fila il grandissimo attaccante francese, che oltre ad avere un ottimo fiuto del gol, sa destreggiarsi palla al piede in modo eccezionale.

Chi non conosce le qualità di Karim Benzema? Secondo quanto riportato dal sito spagnolo sopracitato, la dirigenza rossonera avrebbe già in mente l’offerta da presentare al numero 9 dei blancos per convincerlo ad approdare a Milano.

È una notizia bomba, ma come già sottolineato: attenzione ad esaltarsi, parliamo di un affare complicatissimo!