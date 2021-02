Lipsia, Upamecano al Bayern: il sostituto è un ex obiettivo del Milan

Lipsia e Bayern Monaco hanno annunciato ufficialmente il trasferimento di Upamecano in Baviera. Il club della Red Bull prenderà Simakan, che piaceva molto anche al Milan.

Nella prossima stagione Dayot Upamecano continuerà a giocare in Bundesliga. Lascerà il Lipsia, com’era ormai risaputo da tempo, ma cambierà maglia.

In questi minuti il Bayern Monaco ha ufficializzato il suo ingaggio per la stagione 2021/2022. Il difensore francese classe 1998 ha firmato un contratto di cinque anni con il club bavarese. Un colpo importante per la retroguardia della squadra allenata da Hans-Dieter Flick.

Dayot al Bayern Monaco, il Lipsia prende Simakan?

Il Bayern Monaco dovrebbe pagare i 42,5 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione inserita nell’attuale contratto di Upamecano. Si tratta di una plusvalenza notevole per il Lipsia, che nel 2017 aveva investito 10 milioni per acquistare il cartellino dai “cugini” del Salisburgo.

Il club tedesco di proprietà della Red Bull ha ormai deciso anche chi sostituirà Upamecano: Mohamed Simakan. Il suo nome è ormai molto noto sulle cronache del calciomercato, dato che il Milan per due sessioni consecutive ha provato a portarlo in maglia rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto di tutto, ma senza riuscire a trovare un accordo con lo Strasburgo.

Poi il centrale difensivo classe 2000 si è infortunato e la trattativa si è arenata. Il Milan ha puntato su Fikayo Tomori del Chelsea e Simakan è rimasto in Francia per guarire e completare la stagione prima di una probabile partenza.

Il suo futuro sembra essere al Lipsia, che aveva già avviato una negoziazione prima dell’infortunio del giocatore e che adesso ha strada libera per chiudere l’accordo. Stando alle indiscrezioni circolate in questi giorni, il talento dello Strasburgo potrebbe approdare in Bundesliga per meno di 20 milioni. Un buon affare per il giovane che ha molto potenziale e che nella squadra di Nagelsmann può trovare il posto giusto per crescere ulteriormente.