Lite Ibrahimovic-Lukaku, murales all’esterno di San Siro | FOTO

Lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku ha fatto discutere molto, ma in queste ore è divenuto un’opera di street art fuori San Siro.

Il 26 gennaio il derby di Coppa Italia, vinto dall’Inter a tempo scaduto, passerà alla storia per la disputa tra i pesi massimi Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, costato un giallo ad entrambi. Lo scontro ha diviso l’opinione pubblica e i tifosi, che hanno difeso i propri idoli.

Tra le polemiche figurava una presunta frase razzista per il rossonero e una minaccia da parte dell’interista, motivo per cui i due sono stati ascoltati dalla procura federale. Una situazione che probabilmente non porterà a una ulteriore squalifica per entrambi.

Stamane la diaspora è diventata un’opera di Street art nei pressi dello stadio San Siro.

Un’opera senza firma

L’opera d’arte urbana è sbucata stamani all’alba, quando due giovani artisti hanno immortalato il testa a testa su un muro con bombolette spray. I due street artist non hanno firmato il capolavoro, ma hanno lasciato una meravigliosa raffigurazione di un gesto divenuto purtroppo iconico e virale.

I giovani hanno apposto ai lati del disegno la scritta “Milano” e il messaggio “face to face, heart to heart” letteralmente tradotto “faccia a faccia, cuore a cuore”.

Un messaggio che trascende il brutto episodio e che vuole richiamare l’unione e la passione che ha coinvolto i due atleti nel momento di massima tensione. Non un messaggio d’odio, ma un inno all’orgoglio e alla passione. Una visione che ha reso il gesto un messaggio positivo che si contrappone alla natura negativa che ha travolto lo scontro.

I giovani artisti hanno abbellito un muro con un gesto che infiammerà i tifosi ancora per molto, sicuramente entro la fine della stagione, e certamente tra sette giorni, quando i due giganti saranno chiamati a trascinare le proprie compagini nella sfida scudetto.