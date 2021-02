Milan-Inter, il calendario a confronto dopo il Derby

Milan, i prossimi impegni in Campionato e il confronto con quelli che attendono l’Inter

Nemmeno più il pessimista tra i tifosi rossoneri avrebbe pensato a un incubo simile a quello vissuto dal Milan contro lo Spezia. Una prestazione inaspettata e ingiustificabile quella di Ibrahimovic e compagni che potrebbe costare molto nella lotta Scudetto. L’Inter, attesa dalla Lazio nella 22.a giornata, punta al sorpasso in attesa del Derby di domenica 21 febbraio che, nello scenario peggiore per i rossoneri, potrebbe anche regalare ai rivali una mini fuga in vetta.

Come se non bastasse, il Milan, da metà febbraio è atteso anche dall’Europa League, un impegno in più che si inserisce in un calendario molto fitto e ricco di insidie prima della pausa per le Nazionali prevista a metà marzo con gli Azzurri impegnati nelle prime due partite di qualificazione ai Mondiali 2022.

Leggi anche

Milan, il calendario a confronto con l’Inter fino a marzo

Dopo il Derby della 23.a giornata, il Milan concluderà febbraio con il match di ritorno in Europa League con la Stella Rossa a San Siro e l’insidiosissima trasferta a Roma contro i giallorossi nel posticipo domenicale del 28 febbraio. A seguire, il turno infrasettimanale con l’Udinese che coincide con la possibile presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo poi un’altra trasferta alquanto impegnativa a Verona il 7 marzo. Prima della pausa, altre due sfide non certo facili con il Napoli a San Siro e la Fiorentina al Franchi, il 21 marzo nell’ultimo turno che precede lo stop del campionato.

Sulla carta, il calendario dell’Inter, non impegnata in Coppa, sembra decisamente più agevole. Dopo il Derby, i nerazzurri ospiteranno il Genoa a fine febbraio. Primo match di marzo a Parma poi la super sfida con l’Atalanta in casa. A seguire trasferta a Torino contro i granata e ultimo impegno pre nazionali con il Sassuolo a San Siro.

Di seguito tutti gli impegni in dettaglio

23.a giornata

Milan-Inter

24.a giornata

Roma-Milan

Inter-Genoa

25.a giornata

Milan-Udinese

Parma-Inter

26.a giornata

Verona-Milan

Inter-Atalanta

27.a giornata

Milan-Napoli

Torino-Inter

28.a giornata

Fiorentina-Milan

Inter-Sassuolo