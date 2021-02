Pobega, il Milan ha deciso | Futuro in Serie A

Le ultime novità sul futuro di Tommaso Pobega, talento scuola Milan che è attualmente in forza allo Spezia ma soltanto in prestito secco.

Ieri sera nella sconfitta per 2-0 contro lo Spezia, il Milan non ha potuto neanche ammirare da vicino un calciatore sul quale nutre un naturale interesse.

Si tratta di Tommaso Pobega, centrocampista classe ’99 che milita in prestito nella formazione ligure, ma che è ancora sotto contratto con i rossoneri.

Il talento del vivaio milanista non è sceso in campo per scelta tecnica. Vincenzo Italiano gli ha preferito dal 1′ minuto Estevez, visto che il centrocampista friulano non sta vivendo un momento brillante di forma.

Ma ciò non toglie quanto il Milan stimi e tenga d’occhio Pobega, considerato a ragione il calciatore di proprietà Milan attualmente in prestito a farsi le ossa maggiormente candidato a rientrare alla base da protagonista.

Leggi anche:

Pobega torna per restare: come lo utilizzerà Pioli

Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che il Milan abbia in realtà già preso la decisione definitiva sul destino di Pobega.

Il 21enne centrocampista a fine stagione lascerà sicuramente lo Spezia, nella speranza di averlo aiutato ad ottenere la salvezza in Serie A.

Rientrerà al Milan per poi… restarvi! Il club rossonero è convinto di puntare su Pobega, calciatore che ha caratteristiche particolari, effettivamente inedite per la rosa attuale di mister Pioli.

Nonostante le voci recenti di una possibile permanenza in Liguria o di un altro prestito altrove per maturare ancor di più, Pobega è dunque destinato a tornare al Milan e giocarsi le sue carte.

Una decisione pienamente in linea con il progetto ‘verde’ di Paolo Maldini e Ivan Gazidis, che puntano su calciatori di prospettiva, sia cresciuti nel vivaio sia ingaggiati da altri club.

La curiosità presto si sposterà sull’utilità di Pobega nella formazione del Milan. Pioli potrebbe utilizzarlo in una doppia veste: come mediano davanti alla difesa, in alternativa a Kessie o Bennacer. Oppure come trequartista incursore, volendo anche partendo da posizioni più esterne.

Ma il ruolo ideale di Pobega è quello della mezzala classica, posizione occupata allo Spezia e in Nazionale Under-21. Chissà che Pioli non possa variare i suoi schemi e passare parzialmente al 4-3-3, così da valorizzare anche il giovane talento italiano.