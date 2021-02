Scontro Ibra-Lukaku, decisione in arrivo

La Procura Federale convocherà, tra oggi e domani, anche Romelu Lukaku, dopo aver ascoltato, nei giorni scorsi, sia l’arbitro Valeri che Zlatan Ibrahimovic

La vicenda Ibrahimovic-Lukaku non è ancora finita. Come raccontato nei giorni scorsi, sia l’arbitro dell’incontro di Coppa Italia, tra Inter e Milan, Valeri, sia Zlatan Ibrahimovic sono stati sentiti dalla Procura Federale. All’appello manca, dunque, solo Romelu Lukaku, che come riporta Sky Sport, verrà convocato tra la giornata di oggi e domani.

Una volta ascoltati tutti i protagonisti, il procuratore Giuseppe Chiné avrà di fronte un quadro più chiaro della vicenda per dare un giudizio.

Sotto la lente di ingrandimento sono finite le frasi pronunciate dai due attaccanti, che domenica pomeriggio, alle ore 15.00, si ritroveranno nuovamente di fronte per il derby scudetto, valevole per la 23esima giornata di Serie A.