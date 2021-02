Verona-Parma 2-1, vittoria in rimonta per gli scaligeri | La classifica aggiornata

Il Verona batte il Parma e si avvicina alla Zona Europea, mentre i ducali vedono sempre più lo spettro della Serie B.

Una vittoria in rimonta per il Verona permette agli scaligeri di salire a 33 punti, avvicinandosi alla zona per le coppe europee, al Parma la sconfitta compromette ancor di più una situazione critica.

Gara partita bene per i ducali, in vantaggio al quinto con un rigore trasformato da Kucka dopo un’uscita pericolosa del portiere Silvestri. I veronesi pareggiano con una autorete di Grassi, che devia in porta un tiro di Di Marco.

In una ripresa nervosa è Barak a siglare il gol vittoria con un imperioso stacco di testa. Nel finale nessuna emozione e tanti falli.

La classifica completa del 22esimo turno

Si chiude la giornata 22 di Serie A con l‘Inter capolista. Il virtù del monday Night il Verona sale a 33 punti, il Parma resta penultimo a 13 punti.

La classifica: