Milan, attento: il Real Madrid vuole soffiarti un obiettivo!

Il Milan deve stare attento alla concorrenza spagnola nella corsa a Thauvin. Non c’è solo il Siviglia, anche il Real Madrid sta valutando.

Il Milan intende muoversi in anticipo in vista del prossimo calciomercato estivo. Ci sono già dei profili che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo nel mirino.

Tra questi c’è Florian Thauvin, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e può già firmare per un’altra squadra. Come altri colpi a parametro zero, però, c’è concorrenza e non è sempre facile accordarsi sia sull’ingaggio che sulle commissioni da pagare agli agenti. La dirigenza rossonera sta trattando per arrivare a un’intesa quanto prima.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Real Madrid su Thauvin

Thauvin ha 28 anni e possiede le giuste qualità, oltre che una buona esperienza, per poter rappresentare un ottimo rinforzo nel Milan. È l’esterno destro offensivo che probabilmente manca a Stefano Pioli.

A lui, però, stanno pensando anche altre società. La stella del Marsiglia ha mercato sia in Premier League che nella Liga. In queste settimane si è parlato soprattutto dell’interesse di Siviglia e Leicester City, ma negli ultimi giorni sono emerse anche indiscrezioni inerenti il Real Madrid.

Il Mundo Deportivo ha rivelato che Thauvin sarebbe finito nell’orbita dei blancos per la prossima stagione. Una notizia diversa da quella di Defensa Central, fonte secondo la quale sarebbe stato lo stesso giocatore a offrirsi al Real Madrid ricevendo risposta negativa dal club spagnolo.

L’esterno del Marsiglia su Twitter ha anche commentato con ironia quest’ultima indiscrezione: “È così? Grazie per il divertimento comunque“. Un commento che smentisce quanto asserito dalla fonte in merito al suo essersi proposto, tramite il suo agente, al Real Madrid.

Il futuro di Thauvin rimane aperto a più scenari, anche se va escluso il rinnovo di contratto con il suo attuale club. L’ex Newcastle United ha voglia di mettersi alla prova in un’altra squadra e tra non molto sarà chiamato a prendere una decisione.