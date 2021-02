Milan, gli orari delle partite in Serie A dopo i match in Europa League

Milan-Inter, il Derby della 23.a giornata di Serie A si giocherà a un orario “insolito” di pomeriggio, una scelta che sta facendo discutere

Non capita spesso nel calcio spezzatino degli ultimi anni di assistere a un match clou di domenica pomeriggio alle 15. A rinverdire la tradizione della Serie A anni 80-90, quella di Tutto il Calcio Minuto per Minuto senza le pay tv, ci penserà domenica 21 febbraio, il derby di ritorno Milan-Inter.

Un orario insolito e, sulla carta, sfavorevole per i rossoneri che affronteranno una dei match decisivi per la stagione dopo la sfida di andata dei sedicesimi di Europa League, a Belgrado, contro la Stella Rossa prevista per giovedì 18 febbraio alle 19, dunque con poche ore di riposo rispetto a un’eventuale collocazione in posticipo domenicale o del lunedì, spazio quest’ultimo riservato per la prossima giornata a Juventus-Crotone.

Alessandro Bonan, giornalista di Sky conduttore di Sky Calcio Show nei weekend di campionato, si è espresso senza mezzi termini sulla decisione di far giocare il Derby alle 15 di domenica: “Non riesco a spiegarmelo dopoché il Milan giocherà di giovedì sera. Secondo me, l’Inter avrà un vantaggio enorme.”

Milan, gli orari in campionato dopo l’Europa League

Eppure, quello contro l’Inter non sarà l’unico match in questa stagione in cui il Milan gioca a un orario insolito dopo un impegno di Europa League tra preliminari e fase a gironi. Di seguito il riepilogo completo di tutte le partite con i rispettivi orari per l’inizio

Shamrock Rovers- Milan 0-2 (giovedì 17 settembre ore 20)

Milan-Bologna 2-0 (lunedì 21 settembre ore 20.45)

Milan-Bodoe Glimt 3-2 (giovedì 24 settembre ore 20.45)

Crotone-Milan 0-2 (domenica 27 settembre ore 18)

Rio Ave – Milan 1-1 (10-11 dcr) (giovedì 1 ottobre ore 20.45)

Milan-Spezia 3-0 (domenica 4 ottobre ore 18)

Celtic-Milan 1-3 (giovedì 22 ottobre ore 21)

Milan-Roma 3-3 (lunedì 26 ottobre ore 20.45)

Milan-Sparta Praga 3-0 (giovedì 29 ottobre ore 18.55)

Udinese-Milan 1-2 (domenica 1 novembre ore 12.30)

Milan-Lille 0-3 (giovedì 5 novembre ore 21)

Milan-Verona 2-2 (domenica 8 novembre ore 20.45)

Lille-Milan 1-1 (giovedì 26 novembre ore 18.55)

Milan-Fiorentina 2-0 (domenica 29 novembre ore 15)

Milan-Celtic 4-2 (giovedì 3 dicembre ore 18.55)

Sampdoria-Milan 1-2 (domenica 6 dicembre ore 20.45)

Sparta Praga-Milan 0-1 (giovedì 10 dicembre ore 21)

Milan-Parma 2-2 (domenica 13 dicembre ore 20.45)