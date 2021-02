Verso Stella Rossa-Milan: conferme sulla probabile formazione di Pioli

Pioli tra oggi e domani deciderà la formazione per Stella Rossa-Milan di Europa League. Trapelano alcune indicazioni sulle scelte del mister.

Il Milan deve assolutamente reagire alla brutta sconfitta subita sabato scorso contro lo Spezia in Serie A. Giovedì in Serbia c’è la chance di farlo nell’andata dei Sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa.

La squadra di Dejan Stankovic è capolista imbattuta del campionato serbo e ci tiene a ben figurare nella competizione, pur consapevole di affrontare una rivale più forte. L’ex centrocampista dell’Inter sogna di fare uno scherzetto ai rossoneri, che domenica dovranno poi vedersela nel derby di alta classifica della Serie A.

Europa League, Stella Rossa-Milan: probabile formazione rossonera

Pioli, considerando che nel weekend c’è l’Inter e che comunque vi sarà anche il ritorno del match contro la Stella Rossa, per l’andata dei Sedicesimi è intenzionato a fare ampio turnover. Ci sono giocatori che devono riposare e altri che devono ritrovare la migliore condizione fisica.

Sportmediaset conferma che Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina e al suo posto giocherà Mario Mandzukic al centro dell’attacco. Il croato sarà alla prima da titolare da quando ha indossato la maglia del Milan. Una chance importante per far vedere che il club ha fatto bene a puntare su di lui.

Nel tridente alle spalle di Mandzukic troveranno spazio sia Samuel Castillejo che Ante Rebic. L’ex Eintracht Francoforte ha recuperato dal problema al ginocchio che lo aveva messo KO per Spezia-Milan. Salvo sorprese, l’altro posto sarà di Hakan Calhanoglu. Il turco deve ritrovare lo stato di forma ideale dopo la positività al Covid-19.

A centrocampo dovremmo rivedere Sandro Tonali, che al suo fianco avrà uno tra Rade Krunic e Franck Kessie. Pioli dovrà decidere se far riposare l’ivoriano ex Atalanta in vista del derby contro l’Inter. Panchina per Ismael Bennacer.

In difesa dovremmo rivedere Davide Calabria titolare a destra, mentre al centro è possibile che sia Fikayo Tomori ad affiancare Alessio Romagnoli. A sinistra Pioli dovrà scegliere se dare un turno di riposo a Theo Hernandez schierando Diogo Dalot oppure se confermare l’ex Real Madrid.

EUROPA LEAGUE, STELLA ROSSA-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (Dalot); Tonali, Kessie (Krunic); Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.