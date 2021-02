Calciomercato Milan, il Manchester United lo vuole | 30 milioni!

L’ex attaccante del Milan, Andre Silva, è finito nel mirino del Manchester United. La punta che stuzzica solskjaer ha una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro

Sta stupendo tutti con il suo rendimento, assolutamente al di sopra di ogni più rosea previsione. Andre Silva, ex punta del Milan acquistata nell’estate del 2018 dal duo Fassone-Mirabelli, si è preso l’Eintracht di Francoforte. Il portoghese, che già prometteva bene all’età di 22 anni ma non si era mai riuscito a imporre in Serie A, sta trascinando i tedeschi al terzo posto in classifica a suon di gol. Sono ben 18 le reti segnate dal numero 33, addirittura 9 nel 2021 (nessuno meglio di lui nei 5 maggiori campionati europei).

Le clamorose prestazione di André hanno stregato molti club in giro per l’Europa, tra cui il Manchester United di Solskjaer. I red devils, secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, punterebbero forte sul giocatore, acquistato dall’Eintracht a titolo definitivo dal Milan nella scorsa estate per 3 milioni di euro nella trattativa dello scambio con Ante Rebic.

André Silva, lo United lo tenta: sorpasso Atletico

Si inserisce dunque anche il Manchester United nella corsa al gioiellino portoghese dell’Eintracht. Andrè Silva, con una valutazione che si aggira intorno ai 30milioni di euro, sta facendo gola a molti in Europa, tra Spagna e Inghilterra. Non mancano gli estimatori anche in Liga infatti, visto che qualche giorno fa – dopo l’interessamento dell’Atletico Madrid – era stato lo stesso calciatore a intervenire sul suo futuro. “Le voci sull’Atletico? Onorato – aveva dichiarato – ma penso solo all’Eintracht”.

Una dichiarazione che in ogni caso non esclude un’ipotetica asta nella prossima finestra di mercato, tra i diavoli dello United e l’Atleti di Simeone. Andrè, come detto, è stato ceduto a titolo definitivo ai tedeschi dal Milan, in occasione dello scambio con Rebic. Dopo lo scambio secco biennale, deciso tra i due club, le società nell’estate del 202o avevano concluso l’operazione di comune accordo. Al Milan erano andati circa 3 milioni, mentre alla squadra di Francoforte erano entrati 5 milioni di euro – da dividersi con la fiorentina.

Una nuova rinascita dunque per il 25enne portoghese, che dopo l’esperienza buia a Milano, potrebbe conquistare un’altra big del calcio mondiale. L’attuale capocannoniere ella Bundesliga ha fatto trapelare, dalle sue recenti dichiarazioni, che non intende pensare alla prossima stagione, ma dalla Premier lo United spinge per ingaggiarlo nella prossima finestra di mercato.