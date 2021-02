Calciomercato Milan, vuole i rossoneri: sì dell’attaccante!

Continuano ad arrivare conferme su Florian Thauvin. L’esterno è pronto a lasciare il Marsiglia e dire sì al Milan. Le ultime dalla Spagna

Florian Thauvin vuole il Milan. Il nome del talento francese è in cima alla lista della spesa da parte del club rossonero ormai da parecchio tempo. Maldini e Massara vogliono rafforzare la corsia destra d’attacco, ritenuta la più debole.

Il momento di appannamento di Alexis Saelemaekers – non ha recuperato la brillantezza prima dell’infortunio – si sta facendo sentire non poco. Samu Castillejo, infatti, quando è stato chiamato in causa non è stato all’altezza. Tante le prove incolore del classe 1995.

Dovrebbe essere proprio l’ex Villarreal – che ha mercato in Spagna – a far spazio al nuovo sulla destra. Castillejo è stato accostato proprio alla sua ex squadra ma anche ad Atletico Madrid e Siviglia. Il Milan potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 10 milioni di euro per lasciare partire il calciatore. Il sostituto, come detto, è già pronto.

Florian Thauvin può davvero essere il profilo giusto. Maldini è uscito allo scoperto manifestando pubblicamente l’interessamento per il calciatore che vedrà scadere il proprio contratto con il Marsiglia il prossimo 30 giugno.

Leggi anche:

Thauvin vuole il Milan

La firma sul rinnovo non arriverà e il Milan sembra davvero essere la squadra prescelta dall’esterno per continuare la sua avventura calcistica. Mundo Deportivo, riporta che Thauvin avrebbe voglia di legarsi al club rossonero.

Nei giorni scorsi erano giunte, sempre dalla Spagna, voci relative ad un interessamento da parte del Real Madrid, che però non ha trovato conferme. Sul giocatore c’è il Siviglia ma il Milan potrebbe davvero avere la meglio.

Si è parlato anche di una bozza di contratto, un possibile accordo a circa 3 milioni di euro netti a stagione. Le prossime settimane faranno certamente chiarezza sul futuro di Thauvin, che ha voglia di confrontarsi con un altro campionato, con una squadra che gli permetta di giocare la Champions League.

In queste ultime ore si è fatto anche un altro nome per la corsia destra, quello di Ziyech. Il marocchino sembra davvero in uscita dal Chelsea ma l’affare non risulta certo facile e la spesa da affrontare sarebbe molto più alta rispetto all’affare Thauvin.