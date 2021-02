Infortunio Bennacer durante Stella Rossa-Milan: le condizioni

Bennacer si è infortunato nel corso del primo tempo di Stella Rossa-Milan, il centrocampista rischia fortemente di saltare il derby

Una brutta notizia per Stefano Pioli durante Stella Rossa–Milan. Intorno al 40′ Ismael Bennacer ha chiesto il cambio per un problema di natura muscolare. Il centrocampista si toccava il bicipite femorale ed è probabilmente un problema serio, anche perché lo staff medico, dopo averlo visitato, ha chiesto immediatamente la sostituzione. Al suo posto è entrato Sandro Tonali.

Chiaramente il pensiero va subito al derby di domenica. Bennacer era rientrato da poco ed un nuovo stop sarebbe davvero una mazzata pesante. L’ex Empoli infatti è rimasto fermo due mesi per un altro infortunio di natura muscolare. Era tornare da qualche settimane e questa sera Pioli lo ha schierato titolare per dargli la possibilità di mettere minuti nelle gambe in vista del derby. Infatti il Milan lo considera un titolare a tutti gli effetti insieme a Franck Kessie.

Infortunio Bennacer, i tempi di recupero

Difficile stabilire al momento i tempi di recupero per Bennacer. Domani il calciatore sosterrà ovviamente i soliti esami: la speranza è che possano dare un esito positivo, e quindi metterlo a disposizione per il derby di domenica. Dura, durissima, anche perché lo staff medico non ci ha pensato due volte a chiamare il cambio, e questa non è mai un buon segnale. Ecco perché ci sembra evidente che il centrocampista non riuscirà ad esserci per domenica, ma vedremo cosa succederà. Per fortuna in quella parte di campo il Milan è coperto da Sandro Tonali.

L’ex Brescia, il grande acquisto dello scorso mercato estivo, ha avuto delle difficoltà di adattamento e tuttora non ha convinto i tifosi. Ma è un elemento importante e Pioli si fida di lui. Adesso è entrato in campo a Belgrado al posto di Bennacer, ed è molto probabile che lo stesso avvicendamento ci sarà domenica per il derby contro l’Inter, in caso di forfait dell’algerino. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, domani ne sapremo certamente di più.