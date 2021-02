Milan-Inter, i tifosi sostengono City Angels

10 tifosi di Milan, e altrettanti dell’Inter, consegneranno domenica ai City Angels vestiti e beni di prima necessità per i senzatetto.

I tifosi sono sempre vincitori nei derby grazie alle coreografie che colorano la stracittadina prima della gara. Quest’anno, le restrizioni Covid hanno bloccato la fantasia dei tifosi, che comunque scelgono di regale un sorriso proprio nel giorno del derby.

Le tifoserie delle due squadre si riuniranno domenica per aiutare i senzatetto della città, in una meravigliosa iniziativa senza bandiere e colori.

Una rappresentativa di 10 ultras per tifoseria, in rappresentanza del tifo organizzato di Milan e Inter aiuteranno l’iniziativa dei City Angels di Milano, che raccolgono vestiti e beni di prima necessità in favore dei senzatetto della città.

Le tifoserie hanno raccolto in questi giorni i viveri, che verranno consegnati a pochi istanti dal calcio d’inizio di un attesissimo derby.