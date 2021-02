Rinnovo Donnarumma, il sogno di Gigio che tranquillizza i tifosi

La telenovela sul rinnovo di Gigio Donnarumma continua, col portiere che dichiara amore al Milan, e stando a Peppe Di Stefano il calciatore vuole restare davvero.

Gianluigi Donnarumma è un leader del Milan, in campo è uno degli elementi di Stefano Pioli e la società vuole blindarlo con un ricco rinnovo contrattuale, ben oltre il tetto salariale indetto dal fondo Elliot, che detiene la proprietà del club di via Aldo Rossi.

Ivan Gazidis e Paolo Maldini sono in continuo contatto con Mino Raiola, potentissimo procuratore del portiere, alzando di molto la posta, tuttavia l’accordo tarda ad arrivare. Al momento, però, le sensazioni restano positive, malgrado la firma che non è stata ancora siglato sull’accordo.

In questi minuti è arrivato il commento da parte di Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, che segue da vicinissimo gli umore di Casa Milan.

Donnarumma vuole la Champions col Milan

Peppe Di Stefano, direttamente a Sky Sport, analizza le recenti parole di Donnarumma, che si dice sereno sulla questione rinnovo e sul suo sogno di giocare la Champions League con la maglia del Milan.

Stando all’informato giornalista, un ragazzo che sostiene di voler giocare la massima competizione europea col suo attuale club è sintomo della voglia di permanenza del ragazzo. L’insider rossonero racconta di come la contrattazione, specie quando c’è da trattare con Mino Raiola, siano parte del gioco e che se si vorrà si troverà una quadra.

L’analisi del giornalista, dunque, tranquillizzano ancor di più i tifosi, che nelle scorse settimane hanno chiesto direttamente al portiere un atto d’amore. La volontà di Gigio è quella di restare al Milan, ma chiaramente il suo procuratore ha le sue idee. Maldini e la società sanno benissimo che il valore di Donnarumma è molto alto e che qualsiasi altro club gli garantirebbe lo stipendio richiesto.

Difficile che la società di via Aldo Rossi, pur consapevole del peso economico del ragazzo, possa arrivare a certe cifre. Si dice che Raiola abbia chiesto almeno 10 milioni e non più di due anni di contratto. Vedremo come procederà la trattativa. Una cosa è certa: il portiere non ha nessun dubbio, il Milan è il suo presente e il suo futuro. Speriamo che questo accada davvero.