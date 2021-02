Calciomercato Milan, 25 milioni per il difensore: decisione presa

Il Milan sarebbe pronto ad offrire al Barcellona 25 milioni di euro per Emerson Royal, oggi in forza al Betis. Ecco la situazione terzini in casa rossonera

Dalla Spagna arrivano novità in merito al futuro di Emerson Royal. Come raccontato nei giorni scorsi il terzino brasiliano di proprietà del Barcellona ma in forza al Betis sarebbe finito nuovamente nel mirino del Milan.

I rossoneri non sembrano più convinti di Diogo Dalot e sono pronti a cercare un nuovo terzino. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, il Milan sarebbe intenzionato ad offrire 25 milioni di euro per strappare il brasiliano al club blaugrana.

Il portale riporta anche di un’altra offerta per Emerson: lo stesso Betis – si legge – avrebbe messo sul piatto 9 milioni di euro, troppo pochi per convincere il Barcellona.

Cercasi vice

La situazione terzini è tutta da decifrare in casa Milan. La certezza è sicuramente rappresentata da Davide Calabria e Theo Hernandez. L’italiano sta disputando una grande stagione, che lo ha reso padrone assoluto della fascia destra.

Diogo Dalot, come raccontato più volte, non sta convincendo e non è mai riuscito ad impensierire il calciatore cresciuto nella Primavera del Milan. Per Calabria è pronto il rinnovo di contratto.

Per il ruolo di vice sale la candidatura di Kalulu, che anche contro la Stella Rossa è stato autore di un’ottima partita.

Ci sarà poi da capire cosa ne sarà di Andrea Conti. L’obbligo di riscatto, da parte del Parma, infatti, scatta con la permanenza in Serie A. Bisognerà dunque aspettare per capire se l’ex Atalanta farà ritorno a Milano.

Più facile, al momento, che si decida di investire sulla sinistra dove manca un vero vice Theo Hernandez. Il nome caldo continua ad essere quello di Vina del Palmeiras. I rossoneri per l’acquisto di un terzino non vorrebbero superare i 10 milioni di euro. Gazidis spera, prima, di riuscire a prendere poco meno – sui 7 milioni – per Diego Laxalt: l’uruguaiano sta facendo bene con il Celtic, che vorrebbe riscattarlo, ma bisognerà sedersi attorno ad un tavolo per trovare un accordo.