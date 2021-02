Calciomercato Milan

Il Milan è attento al rendimento del giovane talento De Ketelaere in forza al Bruges. Il calciatore sogna un grande club, però senza fretta.

Il Milan ha osservatori attenti a molti campionati e in tempi recenti a Milanello sono arrivati dei giocatori che magari in Italia erano poco conosciuti. Il lavoro di scouting è fondamentale per il club rossonero, che punta molto sulla grande competenza di Geoffrey Moncada nell’individuare i giovani talenti su cui puntare.

Tra i campionati che vengono seguiti c’è ovviamente anche quello belga, dal quale il Diavolo ha già preso Alexis Saelemaekers nel gennaio 2020. Arrivato dalla Jupiler League a sorpresa e senza particolari aspettative, l’esterno col tempo ha convinto e ha conquistato un posto da titolare. L’ex Anderlecht ha ancora margini di miglioramento.

Milan su de Ketelaere: il calciatore parla del futuro

Uno dei giovani che militano in Belgio e che piacciono al Milan è Charles De Ketelaere. Si tratta di un centrocampista offensivo di 19 anni che milita nel Club Bruges. 33 presenze, 3 gol e 5 assist nella stagione 2020/2021. Numeri sicuramente interessanti per il talento seguito anche da Lazio e Atalanta, oltre che da altre squadre europee.

De Ketelaere, ovviamente, sogna di approdare in una delle maggiori leghe d’Europa ma non vuole necessariamente farlo subito nella prossima sessione del calciomercato: «Sogno un’avventura all’estero – ha ammesso a De Krant van West-Vlaanderen – ma non avverrà così presto. Cercherò di effettuare sempre la scelta migliore. Al momento non possiedo un piano di carriera preciso. Dei club stranieri si sono interessati, ma se dico di rimanere per tre anni qui poi lo faccio veramente. Ne sarei felice».

Il giocatore non nasconde il desiderio di mettersi alla prova fuori dal Belgio, però al tempo stesso non sente l’esigenza di farlo in tempi brevi. Probabilmente in estate delle offerte a lui e al Club Bruges arriveranno, bisognerà vedere che decisione verrà presa. Molto dipenderà dalle società che si faranno avanti e dal tipo di proposta economica sul tavolo.

Il Milan nei prossimi mesi continuerà a monitorare il rendimento di De Ketelaere, poi valuterà se avanzare o meno un’offerta. Il giovane belga in questa stagione è stato impiegato in più ruoli: centrocampista, esterno offensivo e anche centravanti. Tatticamente è molto duttile e questa qualità piace molto agli allenatori.