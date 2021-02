Calciomercato Milan – Dialogo col Barcellona: Maldini chiede il centrocampista!

Il Milan aveva fatto dei sondaggi per Riqui Puig del Barcellona, però la trattativa non è decollata nelle scorse sessioni di calciomercato.

Negli ultimi mesi si è parlato molto del futuro di Riqui Puig, giocatore che nel Barcellona ha trovato poco spazio in stagione. Ronald Koeman solo di recente gli sta concedendo un maggiore minutaggio.

Il 21enne centrocampista spagnolo è partito titolare nelle ultime partite contro Betis e Alaves nella Liga. Nel 2021 la situazione sembra in miglioramento, dopo una prima parte nella quale le occasioni vere erano state poche per il canterano blaugrana. I prossimi mesi saranno molto importanti per definire il suo futuro, dovrà convincere il Barça a confermarlo anche per la prossima stagione. Altrimenti, potrebbe partire, magari in prestito.

Mercato Milan, la situazione di Riqui Puig

Riqui Puig è stato accostato al Milan in tempi non sospetti. Il giornalista Fabrizio Romano a calciomercato.com conferma che il calciatore piace alla dirigenza rossonera, che aveva effettuato un sondaggio nella scorsa estate e aveva ricevuto una risposta negativa da Barcellona. Una nuova richiesta di informazioni c’è stata per il mercato di gennaio 2021, ma in Catalogna non hanno cambiato idea sul futuro del ragazzo.

Oltre al Milan, anche l’Arsenal si era era fatto avanti per Riqui Puig. Tuttavia, il Barça ha deciso di tenerselo stretto nonostante non stesse giocando molto con Koeman. È stato dichiarato incedibile, segnale che il club ci punta fortemente e crede nelle sue qualità.

Il contratto del talento spagnolo scade a giugno 2021, però il Barcellona ha l’opzione per rinnovarlo automaticamente per altri due anni e la eserciterà sicuramente. Presto il centrocampista sarà blindato fino al 2023. Salvo sorprese, il Milan dovrà guardare ad altri profili per rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo calciomercato estivo. Gli osservatori rossoneri stanno visionando diversi giocatori e non mancheranno le scelte per la fine della stagione.