ULTIM’ORA – Milan, problema muscolare: l’attaccante salta il derby!

Brutta notizia per l’attaccante Mario Mandzukic, che salterà il derby per un problema fisico fuoriuscito nelle ultime ore.

Notizia negativa dell’ultima ora per il Milan in vista del derby di domani contro l’Inter.

I rossoneri dovranno rinunciare ad una risorsa per l’attacco, in vista del tanto atteso derby milanese previsto per domani pomeriggio a San Siro.

Si tratta di Mario Mandzukic. L’attaccante croato pare aver accusato un dolore durante l’allenamento di rifinitura di oggi.

Il numero 9 risulterà non disponibile per il derby. Colpa di un risentimento muscolare ancora tutto da valutare. Lo staff medico intanto non intende rischiarlo e dunque il neo-acquisto non parteciperà al derby.

Mandzukic, altro stop: è il secondo da quanto è al Milan

Una tegola per Stefano Pioli, che non avrà a disposizione una risorsa d’esperienza e di quantità come Mandzukic, calciatore che certamente non sente la pressione in certe sfide.

L’idea del tecnico del Milan non era certo quella di farlo giocare dal 1′ minuto, visto che tornerà Ibrahimovic al centro dell’attacco. Ma avere il croato pronto a subentrare in corso d’opera sarebbe stata una soluzione niente male.

Una sorta di maledizione per Mandzukic nei derby: il croato aveva già saltato infatti la stracittadina dello scorso 26 gennaio in Coppa Italia.

In quell’occasione il neo arrivato aveva alzato bandiera bianca per un dolore alla caviglia, forse per colpa del frettoloso ritorno in campo dopo i tanti mesi di inattività.

Milan, gli altri infortunati: chi salterà il derby

Mandzukic sarà comunque in buona compagnia. L’attaccante ex Juventus non è l’unico rossonero a saltare il derby per problemi fisici.

Insieme a lui infatti non dovrebbero rientrare nella lista convocati né Ismael Bennacer né Brahim Diaz.

L’algerino si è fermato nuovamente per un problema al flessore contro la Stella Rossa. Anche nel suo caso una vera sventura, visto che era rientrato tra i disponibili da pochissimi giorni.

Ancora ai box invece lo spagnolo Diaz, che ancora non ha recuperato al 100% dalla lesione muscolare subita a fine gennaio.