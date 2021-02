Calciomercato Milan – Derby per Kossounou: la richiesta del Club Bruges

Milan e Inter hanno messo nel mirino Kossounou e potrebbero dare vita a un derby di calciomercato. Attenzione anche a Premier League e Liga.

Il Milan in Belgio ha già preso un giovane promettente come Alexis Saelemaekers, ma rimane vigile su altri talenti della Jupiler League. Gli osservatori, capitanati dal capo-scout Geoffrey Moncada, in questi mesi stanno visionando tante partite.

Tra i giocatori che piacciono c’è Odilo Kossounou, difensore centrale classe 2001 che milita nel Club Bruges. L’ivoriano si ispira al connazionale Yaya Touré, uno che ha giocato ad altissimi livelli nel ruolo di centrocampista però. Un modello sicuramente da seguire sotto più punti di vista.

Leggi anche:

Mercato Milan, Kossounou nel mirino rossonero e non solo

Kossounou è stato portato in Europa dall’Hammarby, squadra svedese che lo ha prelevato dalla Costa d’Avorio nel gennaio 2019. La curiosità è che si tratta dello stesso club del quale Zlatan Ibrahimovic è azionista. Dopo aver mostrato buone qualità in Svezia, il Club Bruges ha investito quasi 4 milioni di euro per portarlo in Belgio nell’estate seguente.

Prima stagione con tanto da apprendere e solo 12 presenze collezionate. Ma in questa seconda annata con la squadra belga ha guadagnato maggiore spazio ed è arrivato a totalizzare finora 28 presenze, condite da un gol e da un assist. Solo in due di queste partite non è partito da titolare. E in un’occasione è stato anche adattato al ruolo di mediano.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, oltre al Milan c’è anche l’Inter sulle tracce di Kossounou. E dall’Inghilterra giunge notizia che pure l’Arsenal ha messo nel mirino il giocatore ivoriano. Il tabloid The Mirror spiega che i Gunners sembrano intenzionati ad acquistarlo nel prossimo calciomercato estivo. Cartellino valutato circa 8,5 milioni di sterline. La Premier League è un campionato che piace molto al ragazzo, che interessa anche in Spagna.