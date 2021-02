Pioli vs. Conte: i precedenti | Bilancio favorevole all’interista

Stefano Pioli e Antonio Conte si sono già incrociati in panchina diverse volte. Solo una però la vittoria del tecnico rossonero.

Due allenatori molto diversi. Per carattere, idee e modo di vivere la partita. Ma stasera Stefano Pioli ed Antonio Conte saranno vicini, per un obiettivo comune.

La volontà dei tecnici di Milan e Inter è quella di vincere il derby di campionato e provare la volata verso lo scudetto, un traguardo che manca da anni ad entrambi i club milanesi.

Il quieto ed infaticabile Pioli contro il ruggente e rumoroso Conte. Non è di certo la prima volta che questi due allenatori si sfidano sulle panchine di Serie A.

Il bilancio premia Conte: tante vittorie su Pioli

Come riferito dalle statistiche prodotte da Sky Sport, Antonio Conte è in vantaggio su Stefano Pioli negli scontri diretti in qualità di allenatori.

Il bilancio è favorevole all’attuale tecnico interista: su dieci precedenti, Conte ha battuto Pioli in 6 occasioni. Tre sono stati i pareggi mentre soltanto una la vittoria del mister rossonero.

L’unico successo di Pioli è molto recente, visto che riguarda il derby Inter-Milan di andata, finito 2-1 per i rossoneri grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

Il primo scontro in panchina tra i due risale addirittura al marzo 2008. In Serie B il Grosseto di Pioli si fece rimontare due reti dal Bari di Conte: 2-2 finale e pari in quel lontano precedente.

In Serie A invece per la prima volta i due tecnici si sfidarono nel dicembre 2011. Conte stava portando la Juventus a vincere il primo dei nove titoli consecutivi, Pioli invece cercava di salvare il Bologna. La sfida allo ‘Stadium’ finì 2-1 per i bianconeri.

Pioli-Conte, i precedenti da calciatori

La particolarità è che spesso Pioli e Conte si sono sfidati anche sul campo, da calciatori rivali. Il bilancio in questo caso è di estrema parità.

Nei sei incroci si contano 3 vittorie per Pioli e 3 per Conte. L’ultima volta che i due allenatori si sfidarono a suon di gol e tacchetti risale alla stagione 1992-93.

Pioli giocava nella Fiorentina, mentre Conte era appena diventato un calciatore della Juventus. Nel match d’andata vinsero i viola per 2-0, mentre al ritorno rivincita bianconera con un secco 3-0.