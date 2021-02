Milan e Inter potrebbero dare vita a un derby di calciomercato per un esterno offensivo del Lille, ovvero Jonathan Ikoné, cresciuto nel PSG.

Il Milan nell’estate 2019 ha fatto un doppio affare con il Lille e l’asse di mercato potrebbe ripetersi in futuro. Ci sono giocatori della squadra francese che piacciono a Paolo Maldini e Frederic Massara.

Due anni fa era stato Rafael Leao ad arrivare dalla Francia, con Tiago Djalò che ha fatto il percorso inverso. L’attaccante portoghese ha mostrato di avere ottimo potenziale, anche se gli manca ancora la continuità. E il connazionale in Ligue 1 ha trovato quello spazio che a Milano non avrebbe avuto. Fu una buona operazione per entrambe le società.

Calciomercato Milan, occhi su Ikoné del Lille

Un altro giocatore del Lille che piace molto al Milan è Jonathan Ikoné, esterno destro offensivo che in questa stagione ha segnato 6 reti e regalato 5 assist-gol nelle 33 partite disputate tra campionato, coppa nazionale ed Europa League.

Il 22enne francese è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain e nel 2018 si è trasferito al Lille per soli 5 milioni di euro. Un grande affare per la sua attuale squadra, che è riuscita a valorizzare il giocatore. Stando a quanto spiegato da calciomercato.com, adesso il prezzo del cartellino di Ikoné è di circa 30 milioni.

Oltre al Milan, anche l’Inter ha messo nel mirino l’ex talento del PSG. Potrebbe svilupparsi un derby di mercato nella prossima estate. Per caratteristiche, il calciatore sembra più adatto al 4-2-3-1 di Stefano Pioli che al 3-5-2 di Antonio Conte.

In questa stagione il Milan ha affrontato il Lille e Ikoné in Europa League. È un profilo che rientra nella politica calcistica di Elliott Management Corporation, fondo americano proprietario del club rossonero. L’esterno francese compirà quest’anno 23 anni e ha ancora margini di miglioramento.

A Pioli nella prossima finestra del calciomercato verrà sicuramente presa una nuova ala destra d’attacco, perché è un ruolo nel quale serve un upgrade. Probabilmente sarà Samuel Castillejo a partire (destinazione Liga molto quotata) per fare spazio a un nuovo acquisto nella sua posizione.