Inghilterra, apertura stadi: a maggio si torna a tifare

Boris Johnson e il suo Governo hanno dato il via libera alla riapertura degli impianti sportivi a partire dal 17 maggio

In Inghilterra i tifosi di calcio e di tutti gli altri sport possono tornare ad esultare. Il via libera per il ritorno negli stadi – come si legge su SkySports – è arrivato dal Governo di Boris Johnson, che ha stabilito delle regole di riapertura, in base alla capienza degli impianti.

Uno stadio con più di 40mila posti a sedere potrà ospitare fino a 10mila fans. Negli impianti più piccoli, invece, saranno occupati solo un quarto dei posti disponibili.

Ultima giornata di Premier con i tifosi

La stagione di Premier League andrà in archivio il 23 maggio ed è dunque ipotizzabile che l’ultima giornata di campionato possa andare in scena con i tifosi presenti.

Il nuovo inizio allo stadio potrebbe arrivare, però, due giorni prima della data stabilita: il 15 maggio, infatti, si giocherà la finale di FA CUP ed è ipotizzabile che la manifestazione venga usata come prova, ospitando per la prima volta i tifosi.

La speranza è che anche in Italia si possa prendere una decisione simile per il bene dello sport, che non può vivere senza i suoi fans.