Milan, due partite consecutive a secco: da quanto non succedeva

Dopo il KO di ieri pomeriggio contro l’Inter, salgono a due i match di serie A del Milan consecutivi senza segnare. Quando era successo l’ultima volta

Dopo un gennaio e un febbraio di alti e bassi, è arrivata la doccia fredda del derby per gli uomini di Pioli. Il Milan, con la sonora sconfitta subita contro l’Inter, sale dunque a 2 partite consecutive senza segnare, Spezia (2-0) e appunto Inter (0-3). Dopo aver incanalato record e numeri stratosferici per più di un anno, i rossoneri sono infatti caduti nella prima durissima crisi stagionale. Ben 17 le partite di fila con 2 gol o più realizzate, fino alla sconfitta contro la Juventus per 3-1. Partita che aveva sancito anche la fine dell’imbattibilità che durava da un anno.

Il 2021 non è certo iniziato nel migliore dei modi per il Milan, anche la media punti è scesa da 2,4 a 1,6. L’ultima volta che il Milan era rimasto a secco per più di due gare consecutive, è stato nel dicembre del 2019. Le partite, in quell’occasione, furono addirittura tre, ossia Sassuolo (0-0), Atalanta (5-0) e Sampdoria (0-0).

I record del 2020 hanno immediatamente lasciato spazio a un duro, ma forse inevitabile, ridimensionamento in casa Milan. Uscire dalla crisi si può, visto che giovedì i rossoneri potrebbero conquistare il passaggio agli ottavi di Europa League, per poi concentrarsi sulla Roma. Un altro scontro diretto per risalire la china e rimettersi subito in gioco. Quello che salta all’occhio, guardando ai numeri del Milan di questo inizio 2021, è sicuramente la differenza con lo straordinario 2020.

Un filotto di vittorie e di prestazioni incredibili, forse irripetibili, e sicuramente inaspettati. Come detto, l’ultima volta che il Milan rimase all’asciutto per più di due gare, era il 2019. Pioli era appena arrivato, con la veste di traghettatore, e proprio da quelle prestazioni deludenti l’ex Fiorentina seppe far rinascere il diavolo dalle proprie ceneri. La sconfitta contro l’Atalanta è stato descritto da molti come crocevia fondamentale per la svolta, che questo derby perso in malo modo possa segnarne un’altra?

Intanto i rossoneri avranno subito l’occasione di rifarsi, per rimettersi in carreggiata e allontanare una diretta concorrente per la corsa alla Champions League e non farsi staccare dall’Inter – di vitale importanza, dal punto di vista mentale, per il proseguo della stagione.