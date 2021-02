Milan-Inter, assembramenti a San Siro: partono identificazioni e multe

Sono in corso le identificazioni dei tifosi di Milan e Inter che hanno creato assembramenti prima del Derby. Scatteranno delle multe per diverse persone.

Quello di ieri era un derby Milan-Inter molto sentito. Si sfidavano le due squadre che occupano le prime posizioni della classifica della Serie A, normale che la partita fosse molto attesa.

Causa emergenza Covid-19, lo stadio di San Siro non era aperto ai tifosi e dunque il match si è svolto senza pubblico. Ma prima del fischio di inizio le due tifoserie si sono comunque presentate fuori per attendere i pullman delle squadre e manifestare il proprio sostegno ai giocatori. Purtroppo, però, si sono verificati degli assembramenti che in questo periodo vanno assolutamente evitati.

Milan-Inter, assembramenti a San Siro prima del Derby: quante multe?

Il quotidiano La Repubblica spiega che erano presenti almeno tremila tifosi per parte ieri a San Siro. Non tutti indossavano la mascherina. Qualcuno non ce l’aveva e altri non la adoperavano nella maniera corretta. Inoltre, non è stata rispettata la regola sul distanziamento. Erano praticamente tutti attaccati o quasi.

Quanto successo non può non avere delle conseguenze. Infatti, sono in corso le identificazioni delle persone presenti a San Siro. Sono oggetto di analisi i video e le foto degli assembramenti fatti dai tifosi di Milan e Inter. Chi sarà identificato – sicuramente i capi ultras già presenti negli archivi della Polizia (scrive La Repubblica) – si vedrà recapitare il verbale da 400 euro per la violazione dei divieti.

Le forze dell’ordine erano presenti, ma hanno deciso solo di controllare che non ci fossero scontri fisici tra le due tifoserie. Per fortuna la situazione non è degenerata, anche se qualche piccolo momento di tensione non è mancato. Adesso vedremo quanti dovranno pagare la multa per l’irresponsabile comportamento avuto prima dell’inizio del Derby.