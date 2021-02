Romagnoli, pioggia di critiche sui social: “No al rinnovo!”

Alessio Romagnoli è stato indicato come uno dei principali colpevoli della disfatta contro l’Inter nel derby. Molti tifosi rossoneri non lo reputano all’altezza di questo Milan

Pesantissima la sconfitta rimediata oggi dal Milan contro l’Inter di Conte. Una vittoria meritata dei nerazzurri, che hanno inflitto ben 3 gol alla squadra rossonera. La partita si è subito messa nel peggiore dei modi per il Milan, che al 5’ minuto del primo tempo è passato in svantaggio.

La squadra di Pioli è sembrata totalmente incapace di reagire nella prima mezz’ora di gara. I nerazzurri hanno difatti continuato ad attaccare l’area rossonera. Negli ultimi 15 minuti del primo tempo e nell’inizio del secondo, il Milan ha mostrato segnali di ripresa ed è andato molto vicino al pareggio.

Sforzi sterili, in quanto l’Inter ha poi trovato il secondo e il terzo gol grazie a due contropiedi assolutamente devastanti. Le manovre offensive dell’Inter hanno neutralizzato la difesa rossonera, composta al centro da Kjaer e Romagnoli.

Soprattutto quest’ultimo è sembrato incapace di trattenere la mole fisica di Romelu Lukaku, artefice del terzo gol che ha chiuso di fatto il match.

Proprio in occasione della rete del belga, Romagnoli ha commesso il grosso di errore di non ostacolarlo, attendendo la sua avanzata e permettendogli poi di calciare col mancino (piede preferito di Lukaku).

Ma prima di questo gol, più volte Romagnoli ha trovato difficoltà nel bloccare le sponde dei nerazzurri, e nel tener testa alla velocità degli avversari. Insomma, dopo tale prestazione molti si sono chiesti se Alessio è davvero all’altezza di questo Milan; se è tanto forte da giocare in una squadra che ambisce ad obiettivi importanti.

Tantissimi i giudizi negativi di molti tifosi rossoneri, che hanno espresso tutta loro contrarietà nel mantenere Romagnoli tra i titolarissimi del Milan. Twitter è stato invaso da tali critiche.

Leggi anche:

Su Twitter si è scatenata una vera onda di critiche e insulti a Romagnoli, dopo la pessima prestazione espressa nel derby di Milano. I tanti commenti hanno tutti un fattore in comune, ovvero l’idea che Alessio non sia degno e all’altezza di presidiare la difesa rossonera.

In sintesi, le qualità del difensore sono state duramente messe in dubbio. I post che trovate di seguito lo dimostrano abbondantemente:

E romagnoli lo giustificate perché non può tenere Lukaku, lo giustificate perché non può tenere il nero della stella rossa perché è un certo tipo di attaccante, e lo giustificate perché non può tenere un piccoletto come agudelo, ma quale tipo di attaccante riesce a tenere?

— Il milan la vince una partita domani? (@GiovaB95) February 21, 2021