Brahim Diaz pronto al rientro: il messaggio su Twitter

Brahim Diaz, dopo aver messo alle spalle un fastidioso infortunio, è pronto a tornare e lancia un messaggio ai tifosi sui social.

Arrivato come calciatore di sicuro talento dal Real Madrid, Brahim Diaz aveva cominciato la stagione alla grande, con ben quattro reti nella prima parte di stagione, ma poi ha trovato sempre meno spazio, compici anche i guai fisici.

Il folletto iberico è stato colpito, proprio quando il Milan era rimasto orfano di Hakan Calhanoglu, colpito dal Covid 19, da una lesione ai flessori della coscia sinistra che lo hanno costretto a star fuori dai campi per oltre un mese, esattamente dal 26 gennaio, nel derby di Coppa Italia.

Lo spagnolo è rientrato nella lista dei convocati proprio nel derby di campionato, senza però scendere in campo, ma giovedì contro la Stella Rossa potrebbe tornare a mettere minuti nelle gambe, per portare il Diavolo agli ottavi di finale di Europa League.

La voglia di tornare è grande, e ha affidato il suo entusiasmo sui social, dove in post su Twitter si è detto pronto al rientro.

Leggi anche:

Il messaggio social di Brahim Diaz

I social sono diventati uno strumento essenziale per i calciatori, dove aggiornare i tifosi sui propri umori e progressi. Brahim Diaz ha messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno afflitto, ed è pronto a rientrare in campo in Europa League, contro la Stella Rossa di Belgrado.

Il calciatore è stato sintetico nei concetti, limitandosi a un semplice “Ready” – letteralmente “Pronto” – ma che lascia trasparire tutta la sua voglia di tornare a dare un contributo ai suoi compagni in campo, a un mese esatto dal brutto infortunio alla coscia sinistra.

L’Europa League è l’occasione giusta per lui, visti i tre gol in rassegna, a cui va aggiunta anche la rete a Crotone in campionato, e lo spagnolo non vede l’ora di tornare protagonista.

Lo spagnolo rivedrà la luce, dopo la convocazione nel derby giovedì, in attesa di un altro post, che i tifosi si augurano sia festoso.