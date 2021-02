Calciomercato Milan, futuro Vazquez: annuncio a marzo

Lucas Vazquez vuole fare chiarezza sul futuro entro marzo. L’esterno spagnolo, accostato al Milan, ha un contratto in scadenza con il Real il prossimo giugno

Domani sera Lucas Vazquez giocherà a Bergamo, contro l’Atalanta, l’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la maglia del Real Madrid. L’esperto calciatore verrà schierato da Zinedine Zidane nel ruolo di terzino destro: la sfida contro i nerazzurri potrebbe essere una delle ultime in campo europeo con la maglia dei blancos per Vazquez.

Il contratto del classe 1991 scadrà, infatti, il prossimo 30 giugno e ad oggi non è arrivata alcuna firma sul rinnovo. Per il Real, chiamato a risolvere il problema Ramos, l’esterno non sembra essere una priorità.

Ma Lucas Vazquez ha fretto: secondo quanto riportato da ‘Cuatro’, il giocatore vorrebbe conoscere il proprio futuro già durante il mese di marzo. La porta del Real Madrid non è ancora totalmente chiusa ma le offerte di altre squadre non mancano.

Leggi anche:

Il Milan pensa a Vazquez

Come raccontato, già nei giorni scorsi, Vazquez è un profilo che piace anche al Milan. Il giocatore potrebbe rappresentare un vero jolly per la fascia destra. In estate i rossoneri saranno chiamati a rafforzare la corsia, che ad oggi, appare essere la più debole.

Dalot come vice Calabria non ha convinto ma come detto Vazquez può giocare anche da ala. La situazione qui appare ancora maggiormente in evoluzione. Castillejo sta deludendo e a luglio potrebbe davvero fare ritorno in Spagna. Saelemaekers sta faticando nell’ultimo periodo ma è un calciatore su cui si vuole puntare.

Attenzione, poi, anche al possibile arrivo di Florian Thauvin. La fascia destra dunque potrebbe essere protagonista di una vera e propria rivoluzione.

Concorrenza per Vazquez

Tornando a Vazquez, portarlo a Milano non sarà però facile. La concorrenza è, infatti, di quelle importanti. Oltre ai rossoneri, l’esterno piace anche al Napoli di Giuntoli e De Laurentiis ma attenzione alle sirene inglesi.

L‘Everton di Ancelotti e il Leeds di Bielsa, vorrebbero convincere Vazquez a sbarcare in Premier League. Non è ancora da escludere, però, il rinnovo con il Real. I prossimi giorni serviranno a fare chiarezza sul suo futuro.