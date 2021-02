Milan, Ibra a Sanremo | Amadeus: “Mercoledì non ci sarà”

Torna a parlare Amadeus. Il conduttore del Festival di Sanremo ha ‘stilato’ il programma di Zlatan Ibrahimovic, che sarà sul palco dell’Ariston

Manca davvero poco al Festival di Sanremo. La manifestazione canora avrà inizio il prossimo 2 marzo e terminerà il 6. C’è molta curiosità per vedere come Zlatan Ibrahimovic si muoverà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo – intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 – è tornato a parlare della manifestazione, soffermandosi anche su Ibrahimovic: “Non l’ho chiamato il giorno dopo il derby, dopo la vittoria dell’Inter, ho aspettato un giorno – ammette Amadeus -. Zlatan è molto simpatico, è un professionista, mi ha detto di essere emozionato e detto da uno come lui è una bella cosa. Lui ci sarà martedì, poi mercoledì avrà una partita e tornerà a Sanremo da giovedì fino a sabato”.

Il programma di Ibra a Sanremo

Si va sempre più delineando, dunque, la settimana di Ibrahimovic, chiamato al doppio impegno e a fare la spola tra Sanremo e Milano. Lo svedese sarà sul palco dell’Ariston il 2 marzo, quando avrà inizio la manifestazione canora.

Il 3 sarà a Milano, con la squadra, per la sfida di campionato contro l’Udinese, che andrà in scena a San Siro alle ore 20.45. Ibra non potrà dunque affiancare Amadeus nella seconda serata.

Giovedì dopo essersi allenato a Milanello farà ritorno in Riviera, dove vi resterà fino all’ultima puntata, in programma, come detto, sabato 6 marzo. In questi giorni l’attaccante si allenerà da solo in Liguria e farà ritorno a Milano per la partita di domenica contro il Verona.

Non è chiaro, ancora, come Ibra si sposterà, se lo farà in elicottero o in macchina ma il programma per la settimana di Sanremo per Ibra è praticamente pronto.