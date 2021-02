Milan, Milos Kerkez si è allenato con la prima squadra

Nell’allenamento odierno in vista di Milan-Stella Rossa, il neo acquisto della Primavera rossonera si è allenato con la prima squadra

Giovedì sera, allo stadio San Siro, si giocherà il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan e Stella Rossa. La squadra di Pioli, dopo la disfatta di domenica, si è messa subito a lavoro per preparare al meglio l’importante sfida europea.

Dopo il 2-2 dell’andata, arrivato nella trasferta a Belgrado, il Milan ha l’obbligo di esprimere una grande prestazione nella gara casalinga di dopodomani e passare il turno. Come ormai dall’inizio della stagione, Pioli deve far i conti con gli infortuni e le assenze. Saranno difatti indisponibili Mandzukic e Bennacer, entrambi alle prese con problemi muscolari di cui non si conoscono con certezza i tempi di recupero.

Ma l’ambiente rossonero ci è ormai abituato, le assenze sono diventate una costante nel Milan. A parte l’ironia, nell’allenamento odierno preparatorio alla sfida di Europa League, si è allenato con il resto della prima squadra, un terzino sinistro della Primavera del Milan.

Milos Kerkez in prima squadra

Milos Kerkez, il terzino sinistro arrivato a gennaio nel settore giovanile rossonero, è stato inserito nell’allenamento svolto oggi a Milanello dalla prima squadra. Una vera sorpresa. Il giovanissimo, classe 2003, è stato prelevato dall’ETO FC Győr squadra militante nella seconda serie del campionato ungherese.

Un vero talento a detta di molti, con grandissimi margini di crescita. Nel calciomercato invernale, Maldini e Massara erano andati a caccia del quarto colpo di mercato, rappresentato proprio dalla ricerca di un terzino sinistro.

Tantissimi i nomi fatti, tra cui Junior Firpo, Lazaar e Matias Vina. Nessuno dei profili quotati è poi arrivato davvero al Milan. È approdato invece a Milano Milos Kerkez, terzino sinistro sì, ma un giovanissimo da allenare e far crescere prima nelle giovanili.

Se il giocatore è stato inserito nell’allenamento con la prima squadra, significa che si punta molto sulla sua crescita ed evoluzione. E chissà se presto non lo vedremo pronto a rappresentare il perfetto sostituto di Theo Hernandez! Al terzino sinistro francese manca un reale e valido ricambio di ruolo: l’ungherese Milos Kerkez potrebbe diventarlo!