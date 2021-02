Milan, verso la Stella Rossa: Ibra e Brahim in gruppo

Allenamento in gruppo per Ibrahimovic e Brahim Diaz in vista del match di Europa League contro la Stella Rossa. Out Bennacer e Mandzukic

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi questa mattina al centro sportivo di Milanello in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, contro la Stella Rossa, in programma giovedì sera alle ore 21.05 a San Siro.

Il Milan, che ripartirà dal 2 a 2 dell’andata, è chiamato a rialzare la testa dopo le sconfitte in campionato contro Spezia e Inter. Una vittoria per schiacciare i fantasmi e presentarsi nel miglior modo possibile al match di domenica sera in campionato contro la Roma. La partita dell’Olimpico, contro gli uomini di Paulo Fonseca, sarà fondamentale in ottica Champions League. Un successo, infatti, permetterebbe al Milan di allungare su una concorrente diretta.

Ma la testa del mister, che parlerà in conferenza stampa, domani alle ore 14.30 insieme a Leao, così come quella dei calciatori è alla sfida di Europa League.

Il REPORT

Oggi la squadra – come si legge sul sito ufficiale del club – è stata inizialmente in palestra per un’attivazione muscolare, poi si è trasferita sul campo per un lavoro aerobico lungo il perimetro del campo. A seguire una serie di esercitazione tecniche che hanno preceduto alcune partitelle a tema, giocate su campo ridotto.

Zlatan Ibrahimovic si è allenato regolarmente con il gruppo, confermando dunque le buone sensazioni sul polpaccio, che lo aveva spinto a lasciare il campo contro l’Inter prima del fischio finale. Si era trattato solamente di un crampo e già giovedì sarà a disposizione di Pioli.

Andrà capito se giocherà dal primo minuto, vista la defezione di Mandzukic, o a partita in corso. Probabile che ci sia staffetta con Leao. Il portoghese dovrebbe tornare a giocare dal primo minuto da punta centrale, con Rebic sulla sinistra.

In merito alla formazione che scenderà in campo contro la Stella Rossa, se ne saprà di più domani dopo l’allenamento del mattino. Probabile che tornino titolari Kalulu e Tomori in difesa per far rifiatare Calabria e Kjaer. A centrocampo vista l’importanza del match, Pioli dovrebbe affidarsi a Tonali-Kessie. Anche oggi Bennacer si è allenato a parte.

Sulla trequarti, dovrebbero arrivare i primi minuti, dopo l’infortunio per Brahim Diaz, quasi certamente a partita in corso. Castillejo e uno tra Krunic e Calhanoglu, completeranno dunque il pacchetto offensivo.