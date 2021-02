Romagnoli, critiche e nodo rinnovo: Raiola chiede l’aumento

Raiola per il rinnovo di contratto di Romagnoli ha chiesto un ingaggio più alto dell’attuale, fissando una cifra precisa. Il Milan che farà?

Numerosi tifosi se la sono presa con Alessio Romagnoli dopo il recente Milan-Inter 0-3. Il capitano rossonero è stato protagonista negativo del Derby con alcuni errori determinanti su Romelu Lukaku, che non è riuscito a contenere.

Non è la prima volta che l’ex Roma va in difficoltà contro il centravanti nerazzurro, in possesso di uno strapotere fisico non facile da arginare ma che comunque può essere contrastato meglio di quanto visto domenica a San Siro. Ovviamente è un errore affibbiare tutte le colpe della sconfitta a un solo giocatore, perché è la squadra come collettivo che ha perso con una prestazione non sufficiente.

Calciomercato Milan news: Romagnoli, rinnovo o cessione?

Il rendimento di Romagnoli è altalenante, il capitano rossonero è capace di mettere in campo grandi prestazioni e poi di commettere alcuni errori che costano caro. Considerando anche il ruolo che ha in squadra, molti tifosi si aspetterebbero maggiore costanza e meno sbagli.

E sono parecchi i milanisti che non vedono di buon occhio un rinnovo di contratto. Il numero 13 del Milan va in scadenza a giugno 2022 ed entro la prossima estate la dirigenza dovrà fare una scelta: prolungamento o cessione. Il quotidiano Tuttosport spiega che Mino Raiola ha chiesto un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione per il suo assistito. Una somma decisamente elevata.

Romagnoli attualmente ha uno stipendio da circa 3,5 milioni netti annui e un aumento di quel tipo non sembra essere giustificato dalle prestazioni. La società rossonera presto si ritroverà a dover alzare diversi compensi e dovrà effettuare delle scelte, magari anche inattese. Tra queste potrebbe esserci pure l’addio del difensore centrale laziale.

In questo momento il Milan ha come prioritari i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma tra non molto dovrà parlare anche del futuro di Romagnoli assieme a Raiola.

In passato il capitano rossonero ha fatto una scelta importante decidendo di rinnovare in un momento nel quale il club era in difficoltà sotto la gestione di Yonghong Li. Vedremo se deciderà di fare lo stesso a breve, scegliendo di non pretendere un aumento di ingaggio particolare. Ma con l’agente che si è scelto è difficile pensare a una simile rinuncia…