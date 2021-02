Calciomercato Milan, nuovo attaccante dalla Francia | Maldini ci prova!

Maldini potrebbe pescare ancora una volta dalla Ligue 1 per rinforzare il reparto offensivo. Sull’attaccante anche diversi club europei: le squadre interessate

Sta incantando mezza Europa, con le sue prestazioni eccezionali, Boulaye Dia. Da semisconosciuto a oggetto del desiderio di club importanti in poco più di un anno, la punta senegalese (con passaporto francese) del Reims ha attirato l’attenzione di molte squadre. Sono 12 le reti segnate dal 24enne in questa prima metà di stagione, contro le 7 totali dello scorso anno. Oltre all’interesse del Milan, che dopo Thauvin (possibile rinforzo per la fascia destra) potrebbe attingere ancora dalla Ligue 1, nelle ultime ore sembrano essersi fatti sotto con prepotenza anche Napoli e Lipsia.

Lo riferisce France Football, che ha inserito nella corsa al gioiellino del Reims anche i tedeschi. Il Napoli però, che ha acquistato appena un anno fa dal campionato francese Osimhen per la cifra di 75 milioni di euro, non sembrerebbe interessato a partecipare a un’asta al rialzo per il giocatore. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, e nella finestra di mercato invernale è stato molto vicino al West Ham. Al momento il ragazzo preferirebbe rimanere in Francia per acquistare maggiore esperienza. Su di lui negli scorsi mesi anche il Torino.

Boulaye Dia sta stuzzicando l’appetito di diversi top team europei. Per lunghi tratti ha fatto spalla a spalla con Mbappè per la classifica marcatori francese (superato adesso da Ben Yeddar e Depay) con le sue 12 reti in campionato più due in coppa, su 27 presenze. Il 24enne di origini senegalesi ha una storia molto particolare, visto che soltanto 3 anni fa militava nel calcio dilettantistico. Dalla quarta divisione col Jura Sud al Reims in Ligue 1. Dagli allenamenti part-time e il lavoro di elettricista, alla fama.

Adesso la sua permanenza al Reims è in serie discussione, viste le straordinarie prestazioni, e oltre al Milan – interessato da tempo – si stanno facendo sotto altre squadre di livello. Vicinissimo al West Ham, che non ha però concretizzato l’acquisto (non avendo voluto sborsare i 15 milioni richiesti dal club), secondo quanto riportato da France Football anche il Lipsia starebbe pensando a una trattativa per portarlo in Germania. Il salto di qualità è d’obbligo, visto che a 24 anni non si può più considerare un giovanissimo.

Maldini intanto segue costantemente il calciatore, per provare l’assalto in estate. Un colpo che sarebbe assolutamente in linea con il progetto giovani e il tetto del monte ingaggi.