Calciomercato Milan – Contatti con Raiola per l’attaccante | C’è l’offerta

Il Milan sta dialogando con Raiola non solo sui rinnovi contrattuali di alcuni giocatori rossoneri, ma anche sull’ingaggio di Brobbey dell’Ajax.

Il Milan in queste settimane ha diverse discussioni da affrontare con Mino Raiola. Ci sono giocatori importanti che fanno parte della sua “scuderia” e che indossano la maglia rossonera.

Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic hanno il contratto in scadenza a giugno 2021, mentre Alessio Romagnoli nel 2022. La società di via Aldo Rossi deve trattare per raggiungere degli accordi soddisfacenti con un agente col quale le negoziazioni non sono mai semplici.

Mercato Milan, contatti con Raiola per Brobbey

Il Milan con Raiola, però, non parla solamente di rinnovi di contratto. Infatti, tra gli assistiti del noto procuratore ci sono alcuni calciatori interessanti. Uno di questi è Brian Brobbey, giovane attaccante in forza all’Ajax.

Il 19enne attaccante olandese ha un contratto che va in scadenza a giugno 2021 e dunque rappresenta una ghiotta occasione di calciomercato. Ci sono più società interessate a prendere il giocatore a parametro zero. In queste settimane la favorita assoluta nella corsa a Brobbey è stata indicata nel Lipsia, sempre attento ai giovani talenti.

Più indiscrezioni di mercato hanno dato il club della Red Bull come sicura destinazione del calciatore. Tuttavia, il Milan non si è ancora arreso. Il portale Todofichajes.com rivela che la dirigenza rossonera ha contattato Raiola per formulare la propria offerta contrattuale.

Brobbey ha già annunciato che lascerà l’Ajax e sta valutando l’opzione migliore per il suo futuro. Ha voglia di giocare con continuità e crescere. Una piazza come Lipsia potrebbe essere l’ideale, ma il Milan spera di poter beffare la società tedesca nella corsa all’attaccante.

Il giocatore nato ad Amsterdam in questa stagione ha totalizzato 3 gol e un assist nelle 8 presenze collezionate con la Prima Squadra dei Lancieri. Invece con l’Ajax Under 21 ha collezionato 9 gol e 3 assist in 15 partite disputate nella Keuken Kampioen Divisie. Numeri interessanti per Brobbey, centravanti dal grande potenziale e con enormi margini di crescita. Il Milan vuole provare ad assicurarselo.