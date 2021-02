Milan, probabile formazione anti-Stella Rossa | Pioli ha deciso!

Pioli sembra avere le idee chiare sulla formazione da impiegare a San Siro in Milan-Stella Rossa di Europa League. Ibrahimovic a riposo.

Dopo la cocente sconfitta nel derby di campionato contro l’Inter, il Milan ha l’occasione di riscatto contro la Stella Rossa. All’andata a Belgrado è finita 2-2 e i rossoneri a San Siro vogliono guadagnarsi la qualificazione agli Ottavi.

Il risultato del Marakana mette la squadra di Stefano Pioli in una situazione di vantaggio, però nei match europei non bisogna mai dare nulla per scontato. E dopo le recenti delusioni, a maggior ragione il Diavolo deve prestare attenzione nell’affrontare la formazione di Dejan Stankovic.

Milan-Stella Rossa: probabile formazione di Pioli

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, Pioli farà cinque cambiamenti di formazione rispetto all’undici titolare impiegato nel derby contro l’Inter. Confermato Gigio Donnarumma in porta, mentre in difesa la novità sarà l’utilizzo di Fikayo Tomori al fianco di Alessio Romagnoli. Davide Calabria e Theo Hernandez agiranno sulle fasce.

A centrocampo ci sarà regolarmente Franck Kessie, ma il suo partner dovrebbe essere Soualiho Meite. Panchina per Sandro Tonali, che comunque sarà titolare domenica in Roma-Milan dato che Ismael Bennacer è alle prese con un nuovo infortunio e salterà anche la sfida dello stadio Olimpico.

Per quanto concerne il tridente offensivo del 4-2-3-1, saranno a riposo sia Alexis Saelemaekers che Ante Rebic. Spazio a Samuel Castillejo e Rade Krunic, mentre Hakan Calhanoglu sarà spostato sulla fascia sinistra. Il centravanti sarà Rafael Leao, invece Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina ed entrerà solamente in caso di necessità. Assente Mario Mandzukic, che aveva giocato a Belgrado da prima punta e poi è stato messo KO da un infortunio.

EUROPA LEAGUE | MILAN – STELLA ROSSA | PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Rafael Leao.