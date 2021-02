Milan-Stella Rossa, la probabile formazione: Ibra riposa

Stefano Pioli, dopo il massiccio turnover della gara d’andata, potrebbe riproppore delle ulteriori turnazione nel ritorno contro la Stella Rossa.

Il Milan, dopo la sconfitta nel derby, ha l’obbligo di passare il turno di Europa League, nella gara di domani contro l’ostile Stella Rossa di Belgrado che ha costretto il Diavolo, seppur con diverse assenze, a un pareggio nei minuti finali.

La qualificazione è vitale, ma domenica il Milan volerà a Roma, contro i giallorossi in una gara vitale per mantenere a istanza una diretta rivale per l’obiettivo Champions League. Per questo motivo, anche con l’assenza di Mario Mandzukic per infortunio, Stefano Pioli potrebbe concedere riposo a Zlatan Ibrahimovic, che seppur ha smaltito il fastidio al polpaccio, potrebbe sedere in panchina per il ritorno dei sedicesimi di Europa League.

L’allenatore rossonero potrebbe inserire la coppia interscambiabile Leao-Rebic, che durante la gara potrebbero alternarsi nel ruolo di prima punta, con il portoghese che dovrebbe partire centravanti.

Le probabili scelte di Pioli per Milan-Stella Rossa

Stefano Pioli, dopo il massiccio turnover della gara d’andata, non vuole fallire l’obiettivo qualificazione, tuttavia anche nella partita di ritorno dovrebbe lasciare a riposo alcuni titolari in vista del campionato.

I nomi più importanti a cui il tecnico dovrebbe dar riposo sono Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, sostituiti da Leao e Krunic, ma quest’ultimo è insidiato dal redivivo Brahim Diaz.

Nessun turnover in mediana, con Kessie e Tonali in rampa di lancio, pronti a trascinare il diavolo. In difesa ulteriore chance per Tomori, affiancato da Capitan Romagnoli, in cerca di riscatto dai mugugni post derby. Theo Hernandez chiamato agli straordinari, visto la mancanza di un calciatore di ruolo che possa prendere le sue veci, mentre sulla fascia destra Kalulu dovrebbe superare la concorrenza di Diogo Dalot.

Pioli dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi in prossimità della gara, ma non si escludono ulteriori aggiornamenti nell’odierna conferenza stampa, programmata nel primo pomeriggio, alle ore 14.30.

Ecco il probabile undici rossonero in Milan-Stella Rossa:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Rebic; Leao.