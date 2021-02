Diretta Live Milan-Stella Rossa: aggiornamenti in diretta reale e risultato della partita di ritorno dei Sedicesimi di Europa League 2020/2021.

Milan-Stella Rossa: cronaca partita

64′ – Kanga ci prova col destro da fuori area, palla a lato alla destra di Donnarumma.

63′ – Ammonito Ibrahimovic.

61′ – Percussione di Ivanic, che dall’interno dell’area calcia di sinistro verso la porta trovando un corner per la deviazione di Tomori.

57′ – Contropiede pericoloso Stella Rossa concluso da un tiro di Gajic che non trova la porta.

53′ – Bella sponda di testa di Ibra per Rebic, che col destro non riesce a deviare in rete.

53′ – Conclusione di destro di Ibrahimovic, parata facile per Borjan.

51′ – Tentativo di Petrovic, palla altissima sopra la traversa.

48′ – Kanga calcia di destro dalla distanza, non prende la porta. Pallone fuori alla destra di Donnarumma.

46′ – Inizia il secondo tempo! Pioli mette subito Rebic e Ibrahimovic per Krunic e Leao. Invece Stankovic inserisce Petrovic per Srnic.

45’+1′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO. Milan-Stella Rossa 1-1.

45’+1′ – Punizione alta di Calhanoglu da buona posizione. Il turco poteva fare meglio, viste le sue qualità balistiche.

45′ – Un minuto di recupero concesso dall’arbitro.

43′ – Kanga cerca la soluzione di destro da lontanissimo, ma il pallone termina a lato alla sinistra di Donnarumma.

39′ – Calhanoglu prova il tiro di destra da fuori area, Borjan blocca senza problemi.

37′ – Occasione per Dalot, che calcia centralmente a botta sicura sul fantastico assist rasoterra di Calabria.

34′ – Kanga dalla distanza manca completamente la porta. Stella Rossa meglio del Milan finora.

29′ – Kessie prova il tiro di destro da fuori area, pallone diviato in corner.

24′ – GOL STELLA ROSSA. Ben Nabouhane di sinistro dall’interno dell’area trafigge Donnarumma.

22′ – Incrocio dei pali colpito da Ben Nabouhane su punizione!

19′ – Gol annullato alla Stella Rossa per tocco di braccio di Pankov, che ha così servito Ben Nabouhane per il tap-in vincente. Gioia durata pochi secondi per i serbi. L’arbitro aveva fischiato subito dopo la rete e ha atteso il VAR per la conferma.

16′ – Ben Nabouhane sbaglia il tiro dall’interno dell’area, non inquadra la porta.

14′ – Falcinelli prova la girata mancina, Tomori bravo a deviare in corner.

11′ – Leao entra in area a cerca il tiro di sinistro, Degenek in scivolata mette in corner.

9′ – GOL MILAN! Kessie dagli 11 metri spiazza Borjan!

8′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN!

7′ – Controllo al VAR su un tocco di braccio in area serba su un tiro di Krunic. L’arbitro Manzano va anche al monitor a controllare.

4′ – Primi minuti equilibrati.

1′ – L’arbitro Gil Manzano ha dato il via alla partita!

Alle ore 21:00 il fischio di inizio del match a San Siro!

Europa League, Milan-Stella Rossa: la presentazione della sfida

Il Milan è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A contro Spezia e Inter, dunque ha grande voglia di riscatto in Europa League. All’andata a Belgrado la Stella Rossa è riuscita a strappare un pareggio 2-2, risultato che mette comunque i rossoneri in una situazione di vantaggio ma non di tranquillità.

Pioli per questa sfida dovrà fare a meno di Bennacer e Mandzukic, entrambi infortunati. Considerando che domenica c’è il big match di campionato contro la Roma allo stadio Olimpico, oggi il mister farà del parziale turnover per far riposare alcuni giocatori. Partiranno dalla panchina Kjaer, Theo Hernandez, Tonali e Ibrahimovic.

La squadra di Stankovic è a Milano senza nulla da perdere. È consapevole di essere sfavorita, però proverà a giocare la sua partita senza timore verso il Diavolo. In patria le cose vanno a gonfie vele, considerando il primato in classifica senza sconfitte e l’ultima vittoria ottenuta in trasferta contro lo Spartak Subotica. Saranno assenti per squalifica Milunovic e Rodic.

Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessie; Castillejo, Krunić, Çalhanoğlu; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær; Díaz, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gajić, Kanga, Srnić, Gobeljić; Ben, Ivanić; Falcinelli. A disp.: Ćopić, Popović; Gavrić, Katai, Nikolić, Petrović; Falco, Krstović, Pavkov, Vukanović. All.: Stanković.

Arbitro: Manzano (SPA).