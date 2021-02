Milan-Stella Rossa, i convocati | out Bennacer e Mandzukic

Il Milan, in vista della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa ha diramato l’elenco dei convocati senza sorprese.

Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan e Stella Rossa di Belgrado. Nessuna sorpresa tra i presenti, non stupiscono le assenze di Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, che non hanno recuperato dai loro acciacchi.

I convocati di Milan-Stella Rossa di Belgrado

Il Milan, tramite i suoi canali social ha diramato l’elenco dei convocati contro la Stella Rossa di Belgrado.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leao, Rebic, Ibrahimovic.